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  • A experiência de limpeza sem cabo mais rápida*
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Descontinuado

SpeedPro MaxAspirador vertical

FC6823/01

A experiência de limpeza sem cabo mais rápida*
O revolucionário SpeedPro Max com escova de sucção de 360° recolhe mais sujidade em cada passagem, para a frente e para trás, mesmo junto às paredes e mobiliário. Limpe mais em menos tempo tanto em pavimento como em carpete.
Ver todos os benefícios

com escova de sucção de 360°

A experiência de limpeza sem cabo mais rápida*

  • Escova de sucção de 360°

  • 25,2 V, até 65 minutos de autonomia

  • 2 em 1: aspirador e unidade portátil

  • Escova TurboPet

A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade de todos os lados

A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade de todos os lados

A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade de forma mais rápida em cada passagem, mesmo para trás e contra os cantos, para que todos os seus movimentos sejam importantes.

O motor PowerBlade cria um elevado fluxo de ar (> 1000 l/min)

O motor PowerBlade cria um elevado fluxo de ar (> 1000 l/min)

O PowerBlade é um motor digital desenvolvido para criar um fluxo de ar elevado incomparável (>1000 l/min) que produz uma sucção de 360° na escova. Registe-se em Philips.com no prazo de 3 meses após a compra e usufrua de uma garantia do motor de 5 anos gratuitamente!

PowerCyclone 8 - a nossa tecnologia sem saco mais potente

PowerCyclone 8 - a nossa tecnologia sem saco mais potente

Tecnologia PowerCyclone 8 – a nossa melhor tecnologia de aspirador sem saco agora num aspirador vertical sem cabo, para manter a sucção mais forte durante mais tempo.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Testado em comparação com os 10 aspiradores verticais sem cabo mais vendidos de valor superior a 300 € na Alemanha em 2017, utilizando o teste de limpeza de pavimento com muita sujidade desenvolvido pela Philips com base na norma internacional IEC60312-1. Jan. 2018.