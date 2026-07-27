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  • O aspirador sem fios mais rápido*
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Descontinuado

SpeedPro Max AquaAspirador vertical sem cabo

FC6901/01

O aspirador sem fios mais rápido*
Termine as limpezas mais rapidamente com o nosso aspirador sem fios 3 em 1. A potente escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade de todos os lados mais rapidamente. Do pavimento às carpetes, faça com que todos os seus movimentos sejam importantes. O sistema único de aspirador e esfregona elimina vários tipos de sujidade de uma só vez.
Ver todos os benefícios

com limpeza 3 em 1

O aspirador sem fios mais rápido*

  • Escova de sucção de 360°

  • 18 V, até 55 minutos de autonomia

  • 3 em 1: aspirador, esfregona e portátil

  • Acessórios integrados

A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade mais rapidamente

A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade mais rapidamente

A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade mais rapidamente

Até 55 minutos* de limpeza potente com bateria de iões de lítio de 18 V

As baterias de iões de lítio de alto desempenho de 18 V fornecem até 55 minutos de autonomia no modo Eco, 23 minutos no modo normal e 17 minutos no modo Turbo antes de recarregar.

O motor PowerBlade cria um elevado fluxo de ar (> 1000 l/min)

O motor PowerBlade cria um elevado fluxo de ar (> 1000 l/min)

O PowerBlade é um motor digital desenvolvido para criar um fluxo de ar elevado incomparável (>1000 l/min) que produz uma sucção de 360° na escova. Registe-se em Philips.com no prazo de 3 meses após a compra e usufrua de uma garantia do motor de 5 anos gratuitamente!

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Testado em comparação com os 10 aspiradores verticais sem cabo mais vendidos de valor superior a 300 € na Alemanha em 2017, utilizando o teste de limpeza de pavimento com muita sujidade desenvolvido pela Philips com base na norma internacional IEC60312-1. Jan. 2018.

  2. Com sistema de aspirador e esfregona