Vida útil 50% mais longa do que os sacos de papel tradicionais

O saco s-bag® clássico de desempenho prolongado dura 50% mais tempo do que os sacos de papel tradicionais. O material sintético especial do saco e a capacidade 15% maior asseguram um óptimo fluxo de ar para manter a potência de sucção do aspirador durante mais tempo.