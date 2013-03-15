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Descontinuado
3 sacos para pó
Padrão universal
Absorve os odores
O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.
Ao contrário dos sacos para aspirador comuns, o saco s-bag® anti-odores utiliza um material sintético resistente revestido com uma cera que absorve os odores, para reter os cheiros desagradáveis e evitar que estes saiam do aspirador. Este saco para aspirador é ideal para pessoas com animais de estimação.
O material sintético deste saco para aspirador filtra até 99% do pó e das partículas. Este filtra o ar de forma mais eficiente do que um saco de papel convencional e ajuda-o a livrar-se de partículas em suspensão, tais como alergénios.
5.0
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
corinnel
15/03/2013
France
Comprador verificado
Ce produit repond à mes attentes
Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes
Esta avaliação foi feita para Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04
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bikergt
15/03/2013
France
Ce produit repond à mes attentes
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isab94
15/07/2012
France
sac aspirateur jetable
je suis très satisfaite de ce produit et je le recommande vivement. Il est simple d'utilisation et très propre même quand on le jette.
Sim, recomendo este produto
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