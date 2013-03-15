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  • s-bag® anti-odores
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  • s-bag® anti-odores
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  • s-bag® anti-odores

Descontinuado

s-bagSacos para aspirador

FC8023/03

5
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto
s-bag® anti-odores
O s-bag® é o saco para pó universal para todos os aspiradores com saco da Philips e da Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Quando comprar sacos de substituição, basta procurar o logótipo s-bag®. A utilização de sacos não originais pode danificar o seu aspirador.
Ver todos os benefícios
Produtos compatíveis
Performer

Performer
Aspirador com saco

FC9162/01

Expression

Expression
Aspirador com saco

FC8602/01

Absorve os odores, ideal para donos de animais de estimação

s-bag® anti-odores

  • 3 sacos para pó

  • Padrão universal

  • Absorve os odores

Um padrão universal para uma escolha fácil

Um padrão universal para uma escolha fácil

O saco s-bag® original da Philips pode ser utilizado em todos os aspiradores com saco da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Esqueça o incómodo de procurar incessantemente um saco para pó, basta procurar o logótipo do s-bag®.

Absorve e neutraliza os odores desagradáveis

Absorve e neutraliza os odores desagradáveis

Ao contrário dos sacos para aspirador comuns, o saco s-bag® anti-odores utiliza um material sintético resistente revestido com uma cera que absorve os odores, para reter os cheiros desagradáveis e evitar que estes saiam do aspirador. Este saco para aspirador é ideal para pessoas com animais de estimação.

Filtra 99% do pó fino

Filtra 99% do pó fino

O material sintético deste saco para aspirador filtra até 99% do pó e das partículas. Este filtra o ar de forma mais eficiente do que um saco de papel convencional e ajuda-o a livrar-se de partículas em suspensão, tais como alergénios.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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5.0

de 5

6

Críticas

100%

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4
3
2
1

15/03/2013

France

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Comprador verificado

Ce produit repond à mes attentes

Tres satisafaite par ce produit, il repond à mes attentes

Esta avaliação foi feita para Sacs S-bag pour aspirateur FC8023/04

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15/03/2013

France

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15/07/2012

France

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sac aspirateur jetable

je suis très satisfaite de ce produit et je le recommande vivement. Il est simple d'utilisation et très propre même quand on le jette.

Sim, recomendo este produto

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