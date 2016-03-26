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Descontinuado

SmartPro ActiveAspirador robot

FC8068/01

Substitua para um desempenho ideal

Kit de substituição compatível com aspiradores robot SmartPro Active. O kit inclui 2 filtros, 1 par de escovas e 3 panos para limpeza do pó que devem ser substituídos para prolongar a vida útil do seu aspirador robot.

Ver todos os benefícios

Kit de substituição para SmartPro Active

Substitua para um desempenho ideal

  • Kit de substituição

  • 2 filtros para troca

  • 1 par de escovas

  • 3 panos para limpeza do pó

Substitua a cada 4 meses para prolongar a vida útil do seu aparelho

Substitua a cada 4 meses para prolongar a vida útil do seu aparelho

Substitua o filtro a cada 4 meses para prolongar a vida útil do seu aspirador robot.

Substitua uma vez por ano para uma recolha ideal de pó e partículas

Substitua uma vez por ano para uma recolha ideal de pó e partículas

Substitua as escovas uma vez por ano para uma recolha ideal de pó e partículas

Melhore a limpeza através da recolha até do pó mais fino

Melhore a limpeza através da recolha até do pó mais fino

Melhore a limpeza através da recolha até do pó mais fino do seu chão

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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