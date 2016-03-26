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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
FC8068/01
Substitua para um desempenho ideal
Kit de substituição compatível com aspiradores robot SmartPro Active. O kit inclui 2 filtros, 1 par de escovas e 3 panos para limpeza do pó que devem ser substituídos para prolongar a vida útil do seu aspirador robot.
Kit de substituição
2 filtros para troca
1 par de escovas
3 panos para limpeza do pó
Substitua o filtro a cada 4 meses para prolongar a vida útil do seu aspirador robot.
Substitua as escovas uma vez por ano para uma recolha ideal de pó e partículas
Melhore a limpeza através da recolha até do pó mais fino do seu chão
Críticas