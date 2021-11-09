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Descontinuado

Série 2000Aspirador com saco

FC8244/09

4.8
| (110) Críticas | 98% recomendam este produto
Alto desempenho em todos os tipos de piso
O aspirador Philips PowerGo proporciona o máximo desempenho de limpeza com um motor eficiente. Mantenha o ar em sua casa limpo e saudável, graças ao nosso filtro antialérgico que retém 99,9% de partículas prejudiciais.
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Com filtro antialérgico para reter o pó fino e os alergénios

Alto desempenho em todos os tipos de piso

  • 900 W

  • 99,9% de recolha de pó*

  • Compacto e leve

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

O motor de 900 W de elevada eficiência proporciona uma elevada potência de sucção para obter resultados de limpeza ideais.

99,9% de recolha de pó* para garantir excelentes resultados de limpeza

99,9% de recolha de pó* para garantir excelentes resultados de limpeza

A escova de alto desempenho e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino*.

Compacto e leve para facilitar o transporte

Compacto e leve para facilitar o transporte

O design compacto e leve garante fácil armazenamento e transporte do aspirador.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

110

Críticas

98%

recomendam este produto

2
1

09/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

παλιό και καλό

Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.

Pontos positivos

απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα

Pontos negativos

κανένα

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξεραιτικη

Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου

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07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ δυνατή σκούπα

Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα

Pontos positivos

Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική

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Avisos legais

  1. 99,9% de recolha de pó em pavimentos com reentrâncias (IEC62885-2).