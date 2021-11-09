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Descontinuado
900 W
99,9% de recolha de pó*
Compacto e leve
O motor de 900 W de elevada eficiência proporciona uma elevada potência de sucção para obter resultados de limpeza ideais.
A escova de alto desempenho e a elevada potência de sucção garantem que consegue aspirar 99,9% do pó fino*.
O design compacto e leve garante fácil armazenamento e transporte do aspirador.
4.8
de 5
110
Críticas
98%
recomendam este produto
09/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
παλιό και καλό
Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.
Pontos positivos
απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα
Pontos negativos
κανένα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
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Ρινα
07/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Εξεραιτικη
Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Sim, recomendo este produto
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Στο♥️
07/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Πολύ δυνατή σκούπα
Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα
Pontos positivos
Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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99,9% de recolha de pó em pavimentos com reentrâncias (IEC62885-2).