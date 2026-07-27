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Descontinuado
FC9532/09
1,7 L
A tecnologia PowerCyclone 4 maximiza o fluxo de ar e o desempenho separando o pó do ar numa só passagem. Esta proporciona resultados de limpeza notáveis através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o movimento ascendente do ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.
A escova TriActive+ aplica 3 acções de limpeza numa só passagem: 1) Abre suavemente a carpete com a sua base concebida especialmente para eliminar o pó em profundidade. 2) Aspira as partículas maiores com a abertura maior na parte frontal. 3) Remove o pó e a sujidade junto dos móveis e das paredes com as duas escovas laterais.
O recipiente do pó foi cuidadosamente concebido para eliminar a sujidade recolhida sem criar uma nuvem de poeira. É manuseado só com uma mão e, graças ao seu formato exclusivo e superfície macia, pode controlar facilmente o esvaziamento do recipiente do pó.
Críticas