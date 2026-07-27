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  • Desempenho máximo com PowerCyclone 4
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Descontinuado

PowerPro ActiveAspirador sem saco

FC9532/09

Desempenho máximo com PowerCyclone 4
O novo aspirador sem saco PowerPro Active da Philips oferece um desempenho de limpeza superior, graças à tecnologia PowerCyclone e à escova TriActive+, concebida para maximizar a recolha de pó. O recipiente do pó é fácil de esvaziar, sem nuvens de poeira.
Ver todos os benefícios

Esvaziamento rápido e fácil

Desempenho máximo com PowerCyclone 4

  • 1,7 L

Tecnologia PowerCyclone 4 separa pó e ar numa passagem

Tecnologia PowerCyclone 4 separa pó e ar numa passagem

A tecnologia PowerCyclone 4 maximiza o fluxo de ar e o desempenho separando o pó do ar numa só passagem. Esta proporciona resultados de limpeza notáveis através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o movimento ascendente do ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.

Nova escova TriActive+ 3 em 1 recolhe partículas maiores e poeiras mais finas

Nova escova TriActive+ 3 em 1 recolhe partículas maiores e poeiras mais finas

A escova TriActive+ aplica 3 acções de limpeza numa só passagem: 1) Abre suavemente a carpete com a sua base concebida especialmente para eliminar o pó em profundidade. 2) Aspira as partículas maiores com a abertura maior na parte frontal. 3) Remove o pó e a sujidade junto dos móveis e das paredes com as duas escovas laterais.

Design avançado do recipiente do pó para um esvaziamento higiénico

Design avançado do recipiente do pó para um esvaziamento higiénico

O recipiente do pó foi cuidadosamente concebido para eliminar a sujidade recolhida sem criar uma nuvem de poeira. É manuseado só com uma mão e, graças ao seu formato exclusivo e superfície macia, pode controlar facilmente o esvaziamento do recipiente do pó.

Especificações técnicas

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Críticas

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