Tecnologia PowerCyclone 4 separa pó e ar numa passagem

A tecnologia PowerCyclone 4 maximiza o fluxo de ar e o desempenho separando o pó do ar numa só passagem. Esta proporciona resultados de limpeza notáveis através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o movimento ascendente do ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.