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Descontinuado

Sistema Mini Hi-Fi

FWM6000/10

4.5

| (14) Críticas | 100% recomendam este produto

Som potente, nítido e magnífico

O sistema Hi-Fi FWM6000/10 aumenta o poder da música com uma potência de saída de RMS de 550 W e PMPO de 7500 W. Um subwoofer fornece notas graves ricas, enquanto o UniSound oferece um som nítido e natural. Desfrute de música de dispositivos USB e leitores de música portáteis.

Ver todos os benefícios

com este sistema de som

Som potente, nítido e magnífico

  • 550 W

Extraia música de CD, rádio e karaoke para um dispositivo USB

Extraia música de CD, rádio e karaoke para um dispositivo USB

UniSound para um som natural e límpido

UniSound para um som natural e límpido

Prepare-se para música que é indiscutivelmente mais nítida e mais natural. A tecnologia UniSound aproveita o design acústico e a perícia de concepção para fornecer o som da forma como este foi concebido. Em altifalantes convencionais, o tweeter e o woofer fornecem som de localizações diferentes. Isto cria interferências fortes que distorcem o som, resultando num áudio artificial, monótono e sufocado. O UniSound liberta a música, colocando o tweeter e o woofer em posições únicas e incorporando uma tecnologia de crossover rigorosa, reduzindo significativamente as interferências e o fornecimento de som natural que é fiel ao original.

Subwoofer para graves potentes

0

Especificações técnicas

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Críticas

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4.5

de 5

14

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

11/11/2012

España

España

Diseño y potencia

Sonido nítido y potente, tanto en graves como en agudos, con un estupendo diseño. Totalmente recomendable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM6000 Minicadena Hi-Fi

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM6000 Minicadena Hi-Fi

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Incredible

Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM6000 Mini Hi-Fi System

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM6000 Mini Hi-Fi System

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

This is an excellent hifi system its has great features such as usb recording from your cds and radio, 2 microphone sockets the sound quality is rich and deep bass cant fault it 10/10 once my mates came round mine and seen it in action they went and bought the exact same so if you want a decent hifi system with lots of features then this is 4 you you will not be disappointed believe me ! very stylish aswell

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM6000 Mini Hi-Fi System

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para FWM6000 Mini Hi-Fi System

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Avisos legais

  1. Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.