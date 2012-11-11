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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Som potente, nítido e magnífico
O sistema Hi-Fi FWM6000/10 aumenta o poder da música com uma potência de saída de RMS de 550 W e PMPO de 7500 W. Um subwoofer fornece notas graves ricas, enquanto o UniSound oferece um som nítido e natural. Desfrute de música de dispositivos USB e leitores de música portáteis.
550 W
Prepare-se para música que é indiscutivelmente mais nítida e mais natural. A tecnologia UniSound aproveita o design acústico e a perícia de concepção para fornecer o som da forma como este foi concebido. Em altifalantes convencionais, o tweeter e o woofer fornecem som de localizações diferentes. Isto cria interferências fortes que distorcem o som, resultando num áudio artificial, monótono e sufocado. O UniSound liberta a música, colocando o tweeter e o woofer em posições únicas e incorporando uma tecnologia de crossover rigorosa, reduzindo significativamente as interferências e o fornecimento de som natural que é fiel ao original.
0
4.5
de 5
14
Críticas
100%
recomendam este produto
Jano
11/11/2012
España
Diseño y potencia
Sonido nítido y potente, tanto en graves como en agudos, con un estupendo diseño. Totalmente recomendable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM6000 Minicadena Hi-Fi
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM6000 Minicadena Hi-Fi
BigHen94
29/12/2013
United Kingdom
Incredible
Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM6000 Mini Hi-Fi System
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM6000 Mini Hi-Fi System
steven2013
15/07/2013
United Kingdom
This product is great!
This is an excellent hifi system its has great features such as usb recording from your cds and radio, 2 microphone sockets the sound quality is rich and deep bass cant fault it 10/10 once my mates came round mine and seen it in action they went and bought the exact same so if you want a decent hifi system with lots of features then this is 4 you you will not be disappointed believe me ! very stylish aswell
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM6000 Mini Hi-Fi System
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para FWM6000 Mini Hi-Fi System
Evite a utilização prolongada do aparelho a um volume superior a 85 dB, pois pode prejudicar a audição.