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      Filtro de substituição original Philips Filtro HEPA NanoProtect 3 em 1

      FY1700/30

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      3 filtros em um para alcançar o desempenho no primeiro dia

      Sistema de filtragem de 3 camadas com pré-filtro, filtro HEPA e filtro de carvão ativo que garante proteção contra bactérias, pólen, poeira, partículas PM2,5, pêlos de animais, gases e odores

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      Filtro de substituição original Philips Filtro HEPA NanoProtect 3 em 1

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      3 filtros em um para alcançar o desempenho no primeiro dia

      Filtro original Philips

      • Até 12 meses de uso
      • Filtra 99,97% de partículas de 0,003 µm
      • Indicador de status do filtro inteligente no seu dispositivo
      • Filtra gases e odores
      Compatível com a série 1000

      Compatível com a série 1000

      Filtros de substituição para purificadores de ar Philips da série 1000: AC1711, AC1715. Pode encontrar o modelo do seu purificador de ar na parte inferior do dispositivo.

      Filtros de vida útil longa até 1 ano

      Filtros de vida útil longa até 1 ano

      Os filtros proporcionam um desempenho ideal do filtro durante até 1 ano (2), reduzindo o incómodo e os custos. Substitua o pré-filtro regularmente para um desempenho ideal do filtro.

      Filtro Philips original para o melhor desempenho

      Filtro Philips original para o melhor desempenho

      O filtro original Philips foi concebido para se adaptar perfeitamente ao seu aparelho. Utilize sempre o filtro Philips para um desempenho ideal.

      O filtro HEPA de 3 camadas retém 99,9% das partículas ultrafinas

      O filtro HEPA de 3 camadas retém 99,9% das partículas ultrafinas

      O sistema de filtro de 3 camadas com pré-filtro, HEPA NanoProtect e carbono ativo capta 99,9% das partículas até 0,003 mícrones (1), protegendo-o de poluentes, partículas de vírus, alergénios, bactérias e odores.

      Siga o indicador de estado do filtro inteligente no seu dispositivo

      Siga o indicador de estado do filtro inteligente no seu dispositivo

      O indicador no visor do seu dispositivo Philips avisa quando precisar de substituir o filtro. A manutenção é simples, demora menos de um minuto.

      Especificações técnicas

      • Especificações gerais

        Tipo de produto
        Filtro HEPA NanoProtect
        Incluído na caixa
        1 filtro
        HEPA NanoProtect
        Sim
        Pré-filtro
        Sim
        Carbono ativo
        Sim
        Vida útil
        Até 1 ano

      • Desempenho

        Filtração de partículas
        99,9% a 0,003 mícrones

      • Peso e dimensões

        Altura do produto
        235,5 mm
        Peso do produto
        0,7 kg
        Largura do produto
        135,3 mm
        Comprimento do produto
        212 mm
        Comprimento da embalagem
        220 mm
        Largura da embalagem
        220 mm
        Altura da embalagem
        250 mm
        Peso da embalagem
        0,89 kg

      • Substituição

        Para purificador(es) de ar da Philips
        AC1711, AC1715

      Badge-D2C

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      • (1) A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de utilização dos utilizadores da Philips e nos dados da OMS sobre o nível de poluição urbana exterior. A vida útil real é afetada pelos ambientes e frequências de uso.
      • (2) Aplicável apenas a modelos selecionados com conectividade

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