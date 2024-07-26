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Filtro de substituição original Philips Filtro HEPA NanoProtect 3 em 1
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3 filtros em um para alcançar o desempenho no primeiro dia
Filtro original Philips
Até 12 meses de uso
Filtra 99,97% de partículas de 0,003 µm
Indicador de status do filtro inteligente no seu dispositivo
Filtra gases e odores
Compatível com a série 1000
Filtros de substituição para purificadores de ar Philips da série 1000: AC1711, AC1715. Pode encontrar o modelo do seu purificador de ar na parte inferior do dispositivo.
Filtros de vida útil longa até 1 ano
Os filtros proporcionam um desempenho ideal do filtro durante até 1 ano (2), reduzindo o incómodo e os custos. Substitua o pré-filtro regularmente para um desempenho ideal do filtro.
Filtro Philips original para o melhor desempenho
O filtro original Philips foi concebido para se adaptar perfeitamente ao seu aparelho. Utilize sempre o filtro Philips para um desempenho ideal.
O filtro HEPA de 3 camadas retém 99,9% das partículas ultrafinas
O sistema de filtro de 3 camadas com pré-filtro, HEPA NanoProtect e carbono ativo capta 99,9% das partículas até 0,003 mícrones (1), protegendo-o de poluentes, partículas de vírus, alergénios, bactérias e odores.
Siga o indicador de estado do filtro inteligente no seu dispositivo
O indicador no visor do seu dispositivo Philips avisa quando precisar de substituir o filtro. A manutenção é simples, demora menos de um minuto.
(1) A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de utilização dos utilizadores da Philips e nos dados da OMS sobre o nível de poluição urbana exterior. A vida útil real é afetada pelos ambientes e frequências de uso.
(2) Aplicável apenas a modelos selecionados com conectividade