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Descontinuado

Ferro a vapor

GC1433/40

4.5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Fácil e eficiente
Este ferro a vapor confortável torna o engomar simples e eficiente com um forte vapor contínuo e a base antiaderente torna o deslizar mais fácil. Com um ferro confortável, passar a ferro é agora muito mais simples.
Ver todos os benefícios

3 formas para tornar o engomar mais simples

Fácil e eficiente

  • 2000 W

  • Anticalcário

  • Base antiaderente

Potência até 2000 W permitindo uma saída de vapor elevada e contínua.

Potência até 2000 W permitindo uma saída de vapor elevada e contínua.

A potência até 2000 W permite uma saída de vapor elevada e contínua.

Saída de vapor contínuo até 25 g/min. para uma boa remoção dos vincos

Saída de vapor contínuo até 25 g/min. para uma boa remoção dos vincos

Saída de vapor contínuo até 25 g/min. para uma boa remoção dos vincos.

Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

Jacto de vapor até 90 g para os vincos mais persistentes

O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

23/06/2019

Portugal

Portugal

Produto de excelente qualidade

Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC1433/40 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC1433/40 Ferro a vapor

04/06/2018

Portugal

Portugal

Este produto é excelente

É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para GC1433/40 Ferro a vapor

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