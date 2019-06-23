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Descontinuado
2000 W
Anticalcário
Base antiaderente
A potência até 2000 W permite uma saída de vapor elevada e contínua.
Saída de vapor contínuo até 25 g/min. para uma boa remoção dos vincos.
O jacto de vapor de 90 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Prémios
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Basil
23/06/2019
Portugal
Produto de excelente qualidade
Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC1433/40 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para GC1433/40 Ferro a vapor
Salgado88
04/06/2018
Portugal
Este produto é excelente
É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.
Sim, recomendo este produto
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