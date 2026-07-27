ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Rápido, do início ao fim
  • Rápido, do início ao fim
  • Rápido, do início ao fim
  • Rápido, do início ao fim
  • Rápido, do início ao fim
  • Rápido, do início ao fim
  • Rápido, do início ao fim
  • Rápido, do início ao fim
  • Rápido, do início ao fim
  • Rápido, do início ao fim

Descontinuado

EasySpeedFerro a vapor

GC2045/26

1 prémio

Rápido, do início ao fim
Este ferro EasySpeed Plus torna o seu engomar mais rápido graças a: ponta de precisão tripla, distribuição uniforme de calor por toda a base, vapor contínuo, jacto de vapor e alta potência.
Ver todos os benefícios

5 formas para tornar o engomar mais rápido

Rápido, do início ao fim

  • Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 120 g

  • Base cerâmica

  • Anticalcário

  • 2300 Watts

Potência até 2300 W permitindo uma saída de vapor elevada e contínua.

Potência até 2300 W permitindo uma saída de vapor elevada e contínua.

A potência até 2300 W permite uma elevada saída contínua de vapor.

Jacto de vapor até 120 g

Jacto de vapor até 120 g

O jacto de vapor de 120 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

Saída de vapor contínuo até 35 g/min

Saída de vapor contínuo até 35 g/min

A saída de vapor contínuo até 35 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis