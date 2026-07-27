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Descontinuado
GC2045/26
Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 120 g
Base cerâmica
Anticalcário
2300 Watts
A potência até 2300 W permite uma elevada saída contínua de vapor.
O jacto de vapor de 120 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
A saída de vapor contínuo até 35 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
Críticas