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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2100 W
Jato de vapor de 110 g
Vapor contínuo de 30 g/min.
Base cerâmica
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
Prémios
4.6
de 5
8
Críticas
100%
recomendam este produto
fplopes
13/12/2021
Portugal
Funcional e sem esforço
Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.
Pontos positivos
Fácil utilização
Pontos negativos
nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
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FlaCosta
01/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Qualidade e preço
Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.
Pontos positivos
Leve, design e passa a Ferro muito bem
Pontos negativos
Não encontrei nenhuma
Sim, recomendo este produto
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Katmar99
30/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Roupa como nova
O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!
Pontos positivos
Leva-se para qualquer lado
Pontos negativos
Não encontro
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