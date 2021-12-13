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Descontinuado

EasySpeed PlusFerro a vapor

GC2145/20

4.6
| (8) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Rápido do início ao fim
O EasySpeed Plus acelera o engomar com jatos de vapor potentes para lidar com os vincos difíceis, uma base em cerâmica resistente para deslizar facilmente e o nosso sistema antipingos para evitar fugas. São três fatores simples que tornam o engomar mais rápido.
Ver todos os benefícios

Acelera o engomar de 3 maneiras

Rápido do início ao fim

  • 2100 W

  • Jato de vapor de 110 g

  • Vapor contínuo de 30 g/min.

  • Base cerâmica

2100 W para aquecer rapidamente

2100 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Jato de vapor de até 110 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor de até 110 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Saída de vapor de até 30 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor de até 30 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.6

de 5

8

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

13/12/2021

Portugal

Portugal

Funcional e sem esforço

Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.

Pontos positivos

Fácil utilização

Pontos negativos

nada

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Esta avaliação foi feita para EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

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01/12/2021

Portugal

Portugal

Qualidade e preço

Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.

Pontos positivos

Leve, design e passa a Ferro muito bem

Pontos negativos

Não encontrei nenhuma

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30/11/2021

Portugal

Portugal

Roupa como nova

O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!

Pontos positivos

Leva-se para qualquer lado

Pontos negativos

Não encontro

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