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  • Rápido do início ao fim
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Descontinuado

EasySpeed PlusFerro a vapor

GC2146/40

1 prémio

Rápido do início ao fim
O EasySpeed Plus acelera o engomar com jatos de vapor potentes para lidar com os vincos difíceis, uma base em cerâmica resistente para deslizar facilmente e o nosso sistema antipingos para evitar fugas. São três fatores simples que tornam o engomar mais rápido.
Ver todos os benefícios

Acelera o engomar de 3 maneiras

Rápido do início ao fim

  • 2100 W

  • Jato de vapor de 110 g

  • Vapor contínuo de 30 g/min.

  • Base cerâmica

2100 W para aquecer rapidamente

2100 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Jato de vapor de até 110 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor de até 110 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Saída de vapor de até 30 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor de até 30 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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