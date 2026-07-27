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Descontinuado
GC2146/40
2100 W
Jato de vapor de 110 g
Vapor contínuo de 30 g/min.
Base cerâmica
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
Prémios
Críticas