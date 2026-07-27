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  • Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
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Descontinuado

Steam&GoVaporizador para roupa portátil

GC361/20

1 prémio

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos
Vaporização mais fácil com a placa aquecida SmartFlow. Utilize na vertical ou na horizontal em áreas difíceis de engomar. Garantia de que não queima. O design compacto e leve facilita a utilização em qualquer altura e em qualquer local. Basta vaporizar e está pronto!
Ver todos os benefícios

Utilize na vertical ou na horizontal para melhores resultados

Solução compacta para uma fácil remoção de vincos

  • 1200 W, até 22 g/min

  • Vaporização vertical e horizontal

  • Depósito de água amovível de 70 ml

Placa aquecida SmartFlow para melhores resultados de vapor*

Placa aquecida SmartFlow para melhores resultados de vapor*

Graças à tecnologia SmartFlow, a placa de vapor é aquecida até à temperatura ideal, segura para todos os tecidos, e evita áreas molhadas. A placa de vapor aquecido ajuda a engomar o tecido durante a vaporização na horizontal e fornece resultados de vapor ainda melhores.*

Vapor vertical e horizontal para maior conveniência

Vapor vertical e horizontal para maior conveniência

Utilize o vapor na vertical para remover vincos e para refrescar roupa pendurada sem uma tábua de engomar. Utilize o vapor na horizontal para obter resultados perfeitos em áreas difíceis de engomar, como punhos e colarinhos. Em qualquer posição, o potente vapor contínuo proporciona excelentes resultados.

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Vapor contínuo automático para uma fácil remoção de vincos

Uma bomba elétrica fornece automaticamente vapor contínuo para fácil e rápida remoção de vincos.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com Philips Steam&Go GC310 e GC320; sem placa aquecida SmartFlow.

  2. Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.