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Descontinuado
GC361/20
1200 W, até 22 g/min
Vaporização vertical e horizontal
Depósito de água amovível de 70 ml
Graças à tecnologia SmartFlow, a placa de vapor é aquecida até à temperatura ideal, segura para todos os tecidos, e evita áreas molhadas. A placa de vapor aquecido ajuda a engomar o tecido durante a vaporização na horizontal e fornece resultados de vapor ainda melhores.*
Utilize o vapor na vertical para remover vincos e para refrescar roupa pendurada sem uma tábua de engomar. Utilize o vapor na horizontal para obter resultados perfeitos em áreas difíceis de engomar, como punhos e colarinhos. Em qualquer posição, o potente vapor contínuo proporciona excelentes resultados.
Uma bomba elétrica fornece automaticamente vapor contínuo para fácil e rápida remoção de vincos.
Prémios
Críticas
Em comparação com Philips Steam&Go GC310 e GC320; sem placa aquecida SmartFlow.
Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.