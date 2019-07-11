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  • Mais fácil e mais rápido sem regulações de temperatura
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Descontinuado

PerfectCareFerro a vapor

GC3920/20

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Mais fácil e mais rápido sem regulações de temperatura
Agora já pode engomar tudo de uma só vez, desde calças de ganga a seda, graças à tecnologia OptimalTEMP que proporciona a combinação de calor e vapor, para uma remoção mais rápida de vincos sem o risco de queimaduras ou lustro.
Ver todos os benefícios

100% seguro mesmo em tecidos delicados

Mais fácil e mais rápido sem regulações de temperatura

  • 2500W

  • Vapor contínuo de 45 g/min.

  • Jacto de vapor de 180 g

  • Base SteamGlide Plus

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.

Seguro em todas as peças de roupa a engomar, garantia de que não queima

Seguro em todas as peças de roupa a engomar, garantia de que não queima

Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

2500 W para aquecer rapidamente

2500 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

11/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Αυτό το προϊόν έχει σπουδαία χαρακτηριστικά

Είμαι ευχαριστημένη με το προϊόν, εύχρηστο και εύκολο

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

21/11/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι πολύ εύχρηστο

Με το ατμοσίδερο PerfectCare(gc3920/20) διαπίστωσα μεγάλη διαφορά στο σιδέρωμα. Τα ρούχα σιδερώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τα πουκάμισα, και είναι πολύ απλό στη χρήση. Δε χρειάζεται πλέον να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με το τύπο υφάσματος.

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