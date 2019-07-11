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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2500W
Vapor contínuo de 45 g/min.
Jacto de vapor de 180 g
Base SteamGlide Plus
Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.
Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.
Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
mkou
11/07/2019
Ελλάδα
Αυτό το προϊόν έχει σπουδαία χαρακτηριστικά
Είμαι ευχαριστημένη με το προϊόν, εύχρηστο και εύκολο
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Sim, recomendo este produto
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Virginia
21/11/2018
Ελλάδα
Είναι πολύ εύχρηστο
Με το ατμοσίδερο PerfectCare(gc3920/20) διαπίστωσα μεγάλη διαφορά στο σιδέρωμα. Τα ρούχα σιδερώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τα πουκάμισα, και είναι πολύ απλό στη χρήση. Δε χρειάζεται πλέον να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με το τύπο υφάσματος.
Sim, recomendo este produto
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