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  • Mais fácil e mais rápido sem regulações de temperatura
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Descontinuado

PerfectCareFerro a vapor

GC3929/60

1 prémio

Mais fácil e mais rápido sem regulações de temperatura
Agora já pode engomar tudo de uma só vez, desde calças de ganga a seda, graças à tecnologia OptimalTEMP que proporciona a combinação de calor e vapor, para uma remoção mais rápida de vincos sem o risco de queimaduras ou lustro.
Ver todos os benefícios

100% seguro mesmo em tecidos delicados

Mais fácil e mais rápido sem regulações de temperatura

  • 2600 W

  • Vapor contínuo de 45 g/min.

  • Jato de vapor de 200 g

  • Base SteamGlide Plus

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.

Seguro em todas as peças de roupa a engomar, garantia de que não queima

Seguro em todas as peças de roupa a engomar, garantia de que não queima

Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

2600 W para aquecer rapidamente

2600 W para aquecer rapidamente

Proporciona um aquecimento rápido e um desempenho potente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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