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Descontinuado

Azur Performer PlusFerro a vapor

GC4511/20

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1 prémio

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
O ferro a vapor Azur Performer da Philips combina um desempenho potente com a facilidade de utilização. Com a libertação rápida de calcário para uma descalcificação simples, o controlo de vapor automático e a base SteamGlide Plus, este ferro fornece um desempenho de vapor de longa duração.
Ver todos os benefícios

Com sistema de limpeza de calcário fácil

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente

  • Vapor 45 g/min.; jacto de vapor 180 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Anticalcário

  • 2400 Watts

2400 W para um aquecimento rápido do ferro

2400 W para um aquecimento rápido do ferro

Com 2400 W, o ferro a vapor Azur Performer Plus irá aquecer rapidamente e proporcionar um desempenho potente para ótimos resultados de engomar.

Saída de vapor até 45 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor até 45 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

A saída de vapor contínuo até 45 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 180 g

Jacto de vapor até 180 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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de 5

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Avaliaç.

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06/11/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

produto sem peças

A ninguém...nem compro mais ferros ou outros pequenos eletrodomésticos da Philips, pois tem pouco tempo de "vida"...

Esta avaliação foi feita para Azur Performer Plus GC4511/20 Ferro a vapor

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