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Descontinuado
GC4511/20
Vapor 45 g/min.; jacto de vapor 180 g
Base SteamGlide Plus
Anticalcário
2400 Watts
Com 2400 W, o ferro a vapor Azur Performer Plus irá aquecer rapidamente e proporcionar um desempenho potente para ótimos resultados de engomar.
A saída de vapor contínuo até 45 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Prémios
1.0
de 5
1
Avaliaç.
06/11/2020
Portugal
Comprador verificado
produto sem peças
A ninguém...nem compro mais ferros ou outros pequenos eletrodomésticos da Philips, pois tem pouco tempo de "vida"...
Esta avaliação foi feita para Azur Performer Plus GC4511/20 Ferro a vapor
Esta avaliação foi feita para Azur Performer Plus GC4511/20 Ferro a vapor