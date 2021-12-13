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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4537/70

4.8
| (97) Críticas | 98% recomendam este produto

1 prémio

Desempenho do vapor garantido
Graças ao design inovador, as partículas de calcário são facilmente quebradas e automaticamente recolhidas no recipiente para calcário amovível. Pode lavar o calcário facilmente em menos de 15 segundos, obtendo resultados ótimos ao longo do tempo.
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Com o nosso sistema melhorado de libertação rápida do calcário

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  • Vapor contínuo de 45 g/min.

  • Jato de vapor de 200 g

  • Base do ferro SteamGlide

Sistema de libertação rápida de calcário para uma limpeza fácil do seu ferro

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Libertação rápida de calcário para uma limpeza fácil do seu ferro e um bom desempenho duradouro do vapor

Jato de super vapor de até 200 g para destruir os vincos persistentes

Jato de super vapor de até 200 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes

2400 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

2400 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.8

de 5

97

Críticas

98%

recomendam este produto

3
2

13/12/2021

Portugal

Portugal

Boa relaçao qualidade/preço

Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.

Pontos positivos

Bom preço e excelente desempenho

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

06/12/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente

Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

29/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente!!!

Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

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