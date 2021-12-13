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Descontinuado
Vapor contínuo de 45 g/min.
Jato de vapor de 200 g
Base do ferro SteamGlide
Libertação rápida de calcário para uma limpeza fácil do seu ferro e um bom desempenho duradouro do vapor
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes
Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente
Prémios
4.8
de 5
97
Críticas
98%
recomendam este produto
BabJo
13/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Boa relaçao qualidade/preço
Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.
Pontos positivos
Bom preço e excelente desempenho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
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domandrenog
06/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Produto excelente
Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Sankapm3D
29/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente!!!
Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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