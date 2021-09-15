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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4908/80

5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Resultados sempre perfeitos
Desempenho de longa duração com a libertação rápida de calcário e a base SteamGlide Elite que apresenta maior resistência a riscos.
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Com a nossa melhor base, resistente a riscos

Resultados sempre perfeitos

  • Vapor contínuo de 55 g/min

  • Jacto de vapor de 250 g

  • Base SteamGlide Elite

Jacto de super vapor de até 250 g para destruir os vincos persistentes

Jacto de super vapor de até 250 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente

Saída de vapor até 55 g/min. para uma rápida remoção de vincos

Saída de vapor até 55 g/min. para uma rápida remoção de vincos

A saída de vapor forte e consistente penetra o tecido com até 50% mais vapor para remover os vincos mais rapidamente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

15/09/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Cool

Desliza bem, tem um bom fluxo de vapor e é leve,OK?

Pontos positivos

Barato e bom.

Pontos negativos

Às vezes agarra a alguns tecidos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4905/40 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4905/40 Ferro a vapor

22/07/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom produto

O produto está de acordo com as expectativas, e elas eram altas.

Pontos positivos

Passa bem, a roupa fica lisa rapidamente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4905/40 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

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