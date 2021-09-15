Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Vapor contínuo de 55 g/min
Jacto de vapor de 250 g
Base SteamGlide Elite
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente
A saída de vapor forte e consistente penetra o tecido com até 50% mais vapor para remover os vincos mais rapidamente.
Prémios
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Beto Mãozinhas
15/09/2021
Portugal
Comprador verificado
Cool
Desliza bem, tem um bom fluxo de vapor e é leve,OK?
Pontos positivos
Barato e bom.
Pontos negativos
Às vezes agarra a alguns tecidos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4905/40 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4905/40 Ferro a vapor
Utilizador
22/07/2021
Portugal
Comprador verificado
Bom produto
O produto está de acordo com as expectativas, e elas eram altas.
Pontos positivos
Passa bem, a roupa fica lisa rapidamente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4905/40 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4905/40 Ferro a vapor