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Descontinuado
GC4934/30
3000 W
Vapor contínuo de 55 g/min
Jacto de vapor de 230 g
Base SteamGlide Plus
A nossa base SteamGlide Plus exclusiva, com a sua avançada camada em titânio e revestimento de 6 camadas, proporciona o melhor desempenho de deslize em qualquer tecido. Antiaderente, resistente a riscos e fácil de manter limpa.
A saída de vapor forte e consistente penetra agora o tecido com até 20% mais vapor para remover os vincos mais rapidamente.
Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados, desde calças de ganga a seda, de linho a caxemira em segurança, por qualquer ordem, sem ter de aguardar que a temperatura se ajuste ou pré-separar a roupa. Os ferros a vapor com OptimalTEMP da Philips tornam o engomar mais fácil e rápido e foram testados por especialistas em tecidos independentes.
Prémios
3.0
de 5
2
Críticas
S@ndr@
01/05/2021
Ελλάδα
Comprador verificado
Μείωση χρόνου σιδερωματος
Έχει μειώσει απίστευτα το χρόνο σιδερωματος. Σιδερωνει χωρίς κανένα πρόβλημα όλα τα ρούχα καταλαβαίνοντας αυτόματα τον τύπο του υφασματος.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp
Sim, recomendo este produto
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Αστεράκι
08/05/2023
Ελλάδα
😡😡😡
Ναι μεν δεν καίει τα ρούχα , η πλάκα του είναι ωραία αλλά μέχρι εκεί Όλα τα ρούχα μου όταν σιδερωνω τα κάνει μούσκεμα παρόλο που το καθαρίζω συχνά και ακολουθώ ακριβώς όλες τις οδηγίες του. Δεν το συνιστώ σε κανέναν
Pontos positivos
Δεν καίει τα ρουχα
Pontos negativos
Τρέχει νερά συνέχεια και γίνονται τα ρούχα μούσκεμα
Esta avaliação foi feita para Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp
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Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro
Em comparação com o GC4910