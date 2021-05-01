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  • Ferro de nova geração para resultados excelentes mais rápidos*
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Descontinuado

Azur AdvancedFerro a vapor com tecnologia OptimalTEMP

GC4934/30

3
| (2) Críticas

1 prémio

Ferro de nova geração para resultados excelentes mais rápidos*
Engome tudo, de calças de ganga a seda, sem risco de queimar* graças à tecnologia OptimalTEMP. A saída de vapor agora penetra até 20% mais para uma remoção de vincos mais rápida*.
Ver todos os benefícios

Garantia de não queimar

Ferro de nova geração para resultados excelentes mais rápidos*

  • 3000 W

  • Vapor contínuo de 55 g/min

  • Jacto de vapor de 230 g

  • Base SteamGlide Plus

Base SteamGlide Plus para deslizar mais facilmente

Base SteamGlide Plus para deslizar mais facilmente

A nossa base SteamGlide Plus exclusiva, com a sua avançada camada em titânio e revestimento de 6 camadas, proporciona o melhor desempenho de deslize em qualquer tecido. Antiaderente, resistente a riscos e fácil de manter limpa.

55 g de vapor penetram o tecido com até 20% mais vapor*

55 g de vapor penetram o tecido com até 20% mais vapor*

A saída de vapor forte e consistente penetra agora o tecido com até 20% mais vapor para remover os vincos mais rapidamente.

Tecnologia OptimalTemp: Garantia de que não queima, sem regulações

Tecnologia OptimalTemp: Garantia de que não queima, sem regulações

Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados, desde calças de ganga a seda, de linho a caxemira em segurança, por qualquer ordem, sem ter de aguardar que a temperatura se ajuste ou pré-separar a roupa. Os ferros a vapor com OptimalTEMP da Philips tornam o engomar mais fácil e rápido e foram testados por especialistas em tecidos independentes.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

01/05/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Μείωση χρόνου σιδερωματος

Έχει μειώσει απίστευτα το χρόνο σιδερωματος. Σιδερωνει χωρίς κανένα πρόβλημα όλα τα ρούχα καταλαβαίνοντας αυτόματα τον τύπο του υφασματος.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

08/05/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

😡😡😡

Ναι μεν δεν καίει τα ρούχα , η πλάκα του είναι ωραία αλλά μέχρι εκεί Όλα τα ρούχα μου όταν σιδερωνω τα κάνει μούσκεμα παρόλο που το καθαρίζω συχνά και ακολουθώ ακριβώς όλες τις οδηγίες του. Δεν το συνιστώ σε κανέναν

Pontos positivos

Δεν καίει τα ρουχα

Pontos negativos

Τρέχει νερά συνέχεια και γίνονται τα ρούχα μούσκεμα

Esta avaliação foi feita para Azur Advanced GC4934/30 Ατμοσίδερο με τεχνολογία OptimalTemp

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Avisos legais

  1. Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro

  2. Em comparação com o GC4910