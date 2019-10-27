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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
3000 W
Vapor contínuo de 75 g/min.
Jacto de vapor de 260 g
Base SteamGlide Advanced
Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados, desde calças de ganga a seda, de linho a caxemira em segurança, por qualquer ordem, sem ter de aguardar que a temperatura se ajuste ou pré-separar a roupa. Os ferros a vapor com OptimalTEMP da Philips tornam o engomar mais fácil e rápido e foram testados por especialistas em tecidos independentes.
Graças ao sensor DynamiQ, o sensor de movimento mais avançado utilizado por ferros a vapor sabe com precisão quando é que o ferro está em movimento e quando está parado. O modo de vapor DynamiQ liberta automaticamente a quantidade perfeita de vapor para obter bons resultados de engomar mais rapidamente. O vapor começa automaticamente quando o ferro está em movimento e pára quando este não se move, para a máxima conveniência e um engomar sem esforço.
Escolha entre vários modos de vapor. O modo DynamiQ fornece automaticamente a quantidade certa de vapor quando necessário, o modo MAX acaba com os vincos mais difíceis com o potente vapor contínuo, o modo de vapor IONIC com jatos de vapor potentes proporciona um engomar mais higiénico e o vapor em OFF permite-lhe desligar o vapor
Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Mary2015
27/10/2019
Portugal
O meu melhor ferro de sempre !!!
Excelente performance em todos os tipos de tecidos! Excede todas as expectativas !!!
Pontos positivos
Todas
Pontos negativos
Talvez o peso ...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5039/30 Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5039/30 Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP
Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro
Em comparação com o GC4910