ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
  • O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente

Descontinuado

Azur EliteFerro a vapor com tecnologia OptimalTEMP

GC5039/30

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

1 prémio

O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente
Ferro potente e inteligente para resultados perfeitos e mais rápidos. Engome tudo, de calças de ganga a seda, sem risco de queimar graças à tecnologia OptimalTEMP. O modo de vapor avançado DynamiQ garante a quantidade certa de vapor potente quando é necessário*
Ver todos os benefícios

Garantia de que não queima, com utilização inteligente de vapor

O nosso ferro a vapor mais inteligente e mais potente

  • 3000 W

  • Vapor contínuo de 75 g/min.

  • Jacto de vapor de 260 g

  • Base SteamGlide Advanced

Tecnologia OptimalTemp: Garantia de que não queima, sem regulações

Tecnologia OptimalTemp: Garantia de que não queima, sem regulações

Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados, desde calças de ganga a seda, de linho a caxemira em segurança, por qualquer ordem, sem ter de aguardar que a temperatura se ajuste ou pré-separar a roupa. Os ferros a vapor com OptimalTEMP da Philips tornam o engomar mais fácil e rápido e foram testados por especialistas em tecidos independentes.

Modo DynamiQ, libertação inteligente do vapor para resultados perfeitos

Modo DynamiQ, libertação inteligente do vapor para resultados perfeitos

Graças ao sensor DynamiQ, o sensor de movimento mais avançado utilizado por ferros a vapor sabe com precisão quando é que o ferro está em movimento e quando está parado. O modo de vapor DynamiQ liberta automaticamente a quantidade perfeita de vapor para obter bons resultados de engomar mais rapidamente. O vapor começa automaticamente quando o ferro está em movimento e pára quando este não se move, para a máxima conveniência e um engomar sem esforço.

Modos de vapor práticos: DynamiQ, MAX, IONIC e OFF

Modos de vapor práticos: DynamiQ, MAX, IONIC e OFF

Escolha entre vários modos de vapor. O modo DynamiQ fornece automaticamente a quantidade certa de vapor quando necessário, o modo MAX acaba com os vincos mais difíceis com o potente vapor contínuo, o modo de vapor IONIC com jatos de vapor potentes proporciona um engomar mais higiénico e o vapor em OFF permite-lhe desligar o vapor

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

27/10/2019

Portugal

Portugal

O meu melhor ferro de sempre !!!

Excelente performance em todos os tipos de tecidos! Excede todas as expectativas !!!

Pontos positivos

Todas

Pontos negativos

Talvez o peso ...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5039/30 Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Elite GC5039/30 Ferro a vapor com tecnologia OptimalTEMP

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro

  2. Em comparação com o GC4910