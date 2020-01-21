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  • Fácil remoção de vincos e frescura de cima a baixo
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Descontinuado

ComfortTouch PlusVaporizador para roupa

GC558/30

2
| (2) Críticas

1 prémio

Fácil remoção de vincos e frescura de cima a baixo
O nosso novo vaporizador de roupa ComfortTouch remove vincos sem esforço de cima a baixo, graças à inovadora FlexHead e a uma StyleBoard extralonga. Refresque a roupa com os seus aromas favoritos sempre que quiser com o MyEssence.
Ver todos os benefícios

com FlexHead e MyEssence

Fácil remoção de vincos e frescura de cima a baixo

  • FlexHead

  • MyEssence

  • StyleBoard

  • 2000 W

MyEssence para refrescar as suas roupas com os seus aromas favoritos

MyEssence para refrescar as suas roupas com os seus aromas favoritos

O nosso inovador infusor de fragâncias MyEssence permite-lhe refrescar a roupa com os seus aromas favoritos sempre que quiser.

O vapor contínuo elimina odores e mata 99,9% das bactérias

O vapor contínuo elimina odores e mata 99,9% das bactérias

O vapor quente refresca a sua roupa e mata até 99,9% das bactérias*. A redução da frequência de lavagem e de limpeza a seco poupa tempo e dinheiro, e ajuda as suas roupas a durarem mais tempo.

Vapor contínuo e potente para rápida remoção de vincos

Vapor contínuo e potente para rápida remoção de vincos

O vapor potente contínuo é expelido através dos bocais, permitindo-lhe remover vincos em apenas algumas passagens.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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2.0

de 5

2

Críticas

5
4
2

21/01/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

A minha análise de Philips ComfortTouch Plus Vapor

Débito de vapor continuo. Não tem botão para parar/iniciar fluxo de vapor

Pontos positivos

Vapor continuo

Pontos negativos

Não tem botão star/stop

Esta avaliação foi feita para ComfortTouch Plus GC558/30 Vaporizador para roupa

Esta avaliação foi feita para ComfortTouch Plus GC558/30 Vaporizador para roupa

12/03/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Avariou rapidamente

Infelizmente avariou menos de 2 anos depôs de comprar mas como estamos em confinamento foi-me impossível ir mandar reparar dentro da garantia. Já de nada ser. Não aconselho.

Pontos positivos

Poder engomar verticalmente.

Pontos negativos

Má qualidade

Esta avaliação foi feita para ComfortTouch Plus GC558/30 Vaporizador para roupa

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Avisos legais

  1. Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.