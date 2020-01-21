Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
GC558/30
FlexHead
MyEssence
StyleBoard
2000 W
O nosso inovador infusor de fragâncias MyEssence permite-lhe refrescar a roupa com os seus aromas favoritos sempre que quiser.
O vapor quente refresca a sua roupa e mata até 99,9% das bactérias*. A redução da frequência de lavagem e de limpeza a seco poupa tempo e dinheiro, e ajuda as suas roupas a durarem mais tempo.
O vapor potente contínuo é expelido através dos bocais, permitindo-lhe remover vincos em apenas algumas passagens.
Prémios
2.0
de 5
2
Críticas
Jadias
21/01/2020
Portugal
Comprador verificado
A minha análise de Philips ComfortTouch Plus Vapor
Débito de vapor continuo. Não tem botão para parar/iniciar fluxo de vapor
Pontos positivos
Vapor continuo
Pontos negativos
Não tem botão star/stop
Esta avaliação foi feita para ComfortTouch Plus GC558/30 Vaporizador para roupa
Esta avaliação foi feita para ComfortTouch Plus GC558/30 Vaporizador para roupa
Bunnyana
12/03/2021
Portugal
Comprador verificado
Avariou rapidamente
Infelizmente avariou menos de 2 anos depôs de comprar mas como estamos em confinamento foi-me impossível ir mandar reparar dentro da garantia. Já de nada ser. Não aconselho.
Pontos positivos
Poder engomar verticalmente.
Pontos negativos
Má qualidade
Esta avaliação foi feita para ComfortTouch Plus GC558/30 Vaporizador para roupa
Esta avaliação foi feita para ComfortTouch Plus GC558/30 Vaporizador para roupa
Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.