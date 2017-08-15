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Descontinuado
GC7330/02
Vapor variável
Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.
O ferro pesa apenas 1,2 kg, tornando o engomar fácil e sem esforço.
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
Prémios
4.0
de 5
3
Críticas
orinne
15/08/2017
United Kingdom
Comprador verificado
It lasts...
This product is fantastic. I have had mine for nearly 8 yes and when it had issues Philips customer support helped sort it out. Great product, great service. Thank you Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7300 series Pressurised steam generator
Sim, recomendo este produto
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DipakP
15/08/2017
United Kingdom
Comprador verificado
It lasts...
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Pere1963
12/02/2017
España
Muy bueno ... hasta que dejó de funcionar
El funcionamiento ha sido muy bueno, pero muy breve. En aproximadamente 2 años (familia de 3 miembros en la que se plancha más bien poco, sólo lo justo) ha dejado de funcionar. La conectas, se calienta, prepara el vapor y tal, pero al dar el primer golpe de vapor se para completamente. Esperas un tiempo, la rearmas y vuealve a suceder exactamente lo mismo. Total, que ha tenido una muerte muy, muy prematura, impropia de los productos de la marca.
Esta avaliação foi feita para Centro de planchado a presión serie 7300 GC7330
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