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Quick start guide Philips Pressurised steam generator
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Que água posso usar no ferro a vapor ou vaporizador?
Como descalcifico o meu ferro com gerador de vapor Philips?
Como limpar o depósito de água do meu ferro com gerador de vapor Philips?
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