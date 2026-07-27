Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura

Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado, que controla com precisão a temperatura da base 2) Câmara de vapor ciclónica potente que fornece um vapor potente de forma consistente, tornando o engomar mais simples e mais rápido.