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  • Engomar ultra rápido
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Descontinuado

PerfectCare AquaFerro com gerador de vapor

GC8622/20

1 prémio

Engomar ultra rápido
Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira... por ordem aleatória, sem precisar de ajustar o ferro. O seu ferro Philips PerfectCare proporciona-lhe resultados rápidos, sem riscos de queimar ou criar brilho nas suas peças de roupa. Um engomar verdadeiramente simples.
Ver todos os benefícios

sem necessitar de ajustes da temperatura

Engomar ultra rápido

  • 5 bares

  • Jacto de vapor de 250 g

  • Depósito da água fixo de 2,5 L

Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura

Engome desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura

Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado, que controla com precisão a temperatura da base 2) Câmara de vapor ciclónica potente que fornece um vapor potente de forma consistente, tornando o engomar mais simples e mais rápido.

Economizador com o modo ECO

Economizador com o modo ECO

Ao utilizar o modo ECO, com quantidade reduzida de vapor, pode economizar energia sem comprometer os resultados de engomar.

Jacto de vapor até 250 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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