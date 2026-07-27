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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC8622/20
5 bares
Jacto de vapor de 250 g
Depósito da água fixo de 2,5 L
Agora pode passar a ferro desde ganga a seda sem necessitar de regulações da temperatura. Garantimos que não queima nenhum tecido que possa ser passado a ferro. Tecnologia revolucionária com 1) Processador de controlo inteligente avançado, que controla com precisão a temperatura da base 2) Câmara de vapor ciclónica potente que fornece um vapor potente de forma consistente, tornando o engomar mais simples e mais rápido.
Ao utilizar o modo ECO, com quantidade reduzida de vapor, pode economizar energia sem comprometer os resultados de engomar.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Prémios
Críticas