Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Pressão máx. da bomba de 6,5 bares
Jato de vapor até 420 g
Depósito de água de 1,8 l
com capacidade para 1,8 l
Pode obter uma experiência de engomar ultra rápida com uma tecnologia revolucionária. O vapor potente e contínuo vence até os vincos difíceis e os tecidos mais grossos tornam-se mais macios com facilidade e rapidez. Além disso, caso necessário, tem um jato de vapor mais forte, perfeito para a vaporização vertical ou para vincos difíceis.
O depósito de água amovível permite-lhe reabastecer água facilmente a qualquer momento sem ter de parar o aparelho. Tem uma entrada de água grande para poder encher facilmente o depósito diretamente na torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a comodidade de até 2 horas de utilização contínua, sem precisar de voltar a encher o depósito.
Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.
Prémios
4.2
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
11/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Espetacular
Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
30/11/2021
Portugal
Parte da promoção
maravilhoso
este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável
Pontos positivos
leve, silencioso e potente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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17/11/2020
Portugal
O produto é excelente
Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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até 40% de poupança de energia com base na IEC 603311, comparando o funcionamento no modo eco com o modo turbo