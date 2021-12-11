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  • Engomar ultra rápido
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Descontinuado

PerfectCare PerformerFerro com gerador de vapor

GC8735/80

4.2
| (5) Críticas | 80% recomendam este produto

1 prémio

Engomar ultra rápido
O ferro com gerador de vapor Philips PerfectCare Performer assegura uma experiência de engomar verdadeiramente simples, potente e sem queimaduras. O vapor contínuo potente penetra de forma profunda e contínua nas fibras para remover os vincos eficazmente.
Ver todos os benefícios

com vapor contínuo potente

Engomar ultra rápido

  • Pressão máx. da bomba de 6,5 bares

  • Jato de vapor até 420 g

  • Depósito de água de 1,8 l

  • com capacidade para 1,8 l

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Pode obter uma experiência de engomar ultra rápida com uma tecnologia revolucionária. O vapor potente e contínuo vence até os vincos difíceis e os tecidos mais grossos tornam-se mais macios com facilidade e rapidez. Além disso, caso necessário, tem um jato de vapor mais forte, perfeito para a vaporização vertical ou para vincos difíceis.

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

O depósito de água amovível permite-lhe reabastecer água facilmente a qualquer momento sem ter de parar o aparelho. Tem uma entrada de água grande para poder encher facilmente o depósito diretamente na torneira. A capacidade de 1,8 l oferece-lhe a comodidade de até 2 horas de utilização contínua, sem precisar de voltar a encher o depósito.

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.2

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

4
3
2

11/12/2021

Portugal

Portugal

Espetacular

Tenho e uso este ferro há algum tempo e adoro sempre. É incrível como a roupa fica perfeita tão rapidamente. Obrigada Philips! Recomendo muito!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

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30/11/2021

Portugal

Portugal

maravilhoso

este ferro transforma o pesadelo de engomar em algo bem mais agradável

Pontos positivos

leve, silencioso e potente

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Esta avaliação foi feita para PerfectCare Performer GC8755/80 Ferro com gerador de vapor

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17/11/2020

Portugal

Portugal

O produto é excelente

Até agora é super eficaz,num curto espaço de tempo a roupa fica pronta

Sim, recomendo este produto

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