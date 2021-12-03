ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente
  • Incrivelmente leve e potente

Descontinuado

PerfectCare Expert PlusFerro com gerador de vapor

GC8962/40

4.2
| (9) Críticas

1 prémio

Incrivelmente leve e potente
O PerfectCare Expert Plus foi concebido para proporcionar conforto e conveniência. Ultraleve e fácil de utilizar, mas com um vapor potente para alcançar resultados ótimos com mais rapidez. A tecnologia OptimalTEMP garante que não queima qualquer vestimenta engomada.
Ver todos os benefícios

para proporcionar rapidez e conforto

Incrivelmente leve e potente

  • Pressão máx. de 7,5 bar

  • Jato de vapor até 520 g

  • Depósito da água amovível de 1,8 litros

  • Ferro ultra leve

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.

Não queima – garantido

Não queima – garantido

Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

9

Críticas

4
3

03/12/2021

Portugal

Portugal

Excelente Design e Magníficas Funções e Utilidades

Nota máxima a este elegante CARE Expert Pois, mais do que um ferro a vapor,um verdadeiro e imprescindível utilitário na no passa casa

Pontos positivos

Leve

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

14/10/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O artigo superou as expectativas na funcionalidade

O artigo é muito funcional, leve e prático! A desvantagem é ser caro...

Pontos positivos

Leveza

Pontos negativos

Preço

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

10/10/2020

Portugal

Portugal

Adoro-o!

Bastante leve, com muita qualidade para passar a roupa num ápice. Recomendo sem sombra de dúvidas. Uma excelente compra e cumpria as funcionalidades desejadas.

Pontos positivos

Leve

Pontos negativos

Nenhuma.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Até 30% de poupança de energia no modo ECO em comparação com o modo predefinido com base na IEC 60311