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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC8962/40
Pressão máx. de 7,5 bar
Jato de vapor até 520 g
Depósito da água amovível de 1,8 litros
Ferro ultra leve
Engome tudo, desde seda até calças de ganga, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura.
Graças à tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.
O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.
Prémios
4.2
de 5
9
Críticas
Sofy1976
03/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente Design e Magníficas Funções e Utilidades
Nota máxima a este elegante CARE Expert Pois, mais do que um ferro a vapor,um verdadeiro e imprescindível utilitário na no passa casa
Pontos positivos
Leve
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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14/10/2021
Portugal
Comprador verificado
O artigo superou as expectativas na funcionalidade
O artigo é muito funcional, leve e prático! A desvantagem é ser caro...
Pontos positivos
Leveza
Pontos negativos
Preço
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longras76
10/10/2020
Portugal
Adoro-o!
Bastante leve, com muita qualidade para passar a roupa num ápice. Recomendo sem sombra de dúvidas. Uma excelente compra e cumpria as funcionalidades desejadas.
Pontos positivos
Leve
Pontos negativos
Nenhuma.
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Sim, recomendo este produto
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Até 30% de poupança de energia no modo ECO em comparação com o modo predefinido com base na IEC 60311