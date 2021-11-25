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  • Um engomar extremamente potente
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Descontinuado

Perfect Care Aqua ProFerro com gerador de vapor

GC9420/80

4.6

| (278) Críticas | 92% recomendam este produto

1 prémio

Um engomar extremamente potente

O nosso ferro ultra leve inclui o PerfectCare Aqua Pro e um depósito de água extra grande de 2,5 l, ideal para sessões de engomar prolongadas e vaporização vertical perfeita.

Ver todos os benefícios

com um ferro ultra leve

Um engomar extremamente potente

  • Pressão máx. de 7 bares

  • Jato de vapor até 480 g

  • Depósito de água de 2,5 l

  • Ferro ultraleve

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Pode obter uma experiência de engomar ultra rápida com uma tecnologia revolucionária. O vapor potente e contínuo vence até os vincos difíceis e os tecidos mais grossos tornam-se mais macios com facilidade e rapidez. Além disso, caso necessário, tem um jato de vapor mais forte, perfeito para a vaporização vertical ou para vincos difíceis.

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.

É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar

É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar

A inovadora tecnologia OptimalTEMP garante que nenhum tecido que possa ser engomado será queimado. Além da tranquilidade que oferece durante o engomar, isto também significa que pode pousar a base do ferro quente diretamente sobre a cobertura em algodão da tábua de engomar sem causar danos. Isto ajuda a reduzir um eventual desconforto nos pulsos, pois não precisa de levantar o ferro tantas vezes para o colocar e retirar da base.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.6

de 5

278

Críticas

92%

recomendam este produto

25/11/2021

España

España

Funcionário da Philips

Eficaz y cómoda

[Employee of philipsglobal] Me he cambiado a un centro de planchado porque ahora muevo más volumen de ropa. Este producto es super eficiente, cómodo y práctico! El mango es muy ligero y se adapta a la perfección a la mano. El no tener que estar pendiente de la temperatura es un puntazo, no quema la ropa!! Muy recomendable.

Esta avaliação foi feita para Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Plancha con generador de vapor

Esta avaliação foi feita para Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Plancha con generador de vapor

25/11/2021

España

España

Funcionário da Philips

PLANCHADO SIN AJUSTE DE TEMPERATURA

[Employee of philipsglobal] Gran centro de planchado no hace falta ajustar la temperatura con los cambios de tejido. Es fácil y rápido planchar debido al poco peso de la plancha y su fácil deslizamiento. Tiene un gran depósito de vapor y es sencillo descalcificarlo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Perfect Care Aqua Pro GC9415/60 Plancha con generador de vapor

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15/12/2020

España

España

Gran potencia

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Plancha con gran potencia, con una pasada deja la ropa sin arrugas. Rápido calentamiento.

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