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  • Vapor automático e inteligente para um engomar rápido e fácil
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Descontinuado

PerfectCare Elite PlusFerro com gerador de vapor

GC9682/80

4.8
| (181) Críticas | 95% recomendam este produto

1 prémio

Vapor automático e inteligente para um engomar rápido e fácil
O PerfectCare Elite Plus é o gerador de vapor que oferece um engomar mais fácil e resultados mais rápidos, com o ferro ultraleve e vapor automático e inteligente para a máxima conveniência. Sem necessidade de regular a temperatura e com garantia de que não queima.
Ver todos os benefícios

Vapor automático e inteligente para um engomar rápido e fácil

Vapor automático e inteligente para um engomar rápido e fácil

  • Jato de vapor até 600 g

  • Depósito de água amovível de 1,8 L

  • Tecnologia OptimalTemp

  • Vapor automático e silencioso

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.

Grande depósito de água destacável para fácil enchimento

O depósito transparente de 1,8 litros proporciona-lhe até 2 horas de utilização contínua. Quando o depósito de água estiver vazio, será avisado por uma luz indicadora e poderá reabastecer facilmente a qualquer altura colocando a grande abertura de enchimento sob a torneira.

Tecnologia OptimalTEMP, sem necessidade de regulações de temperatura

Engome tudo, desde calças de ganga até seda, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

181

Críticas

95%

recomendam este produto

11/02/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente funcionamento

Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.

Pontos positivos

Qualidade

Pontos negativos

Nenhuma

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Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor

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19/01/2022

Portugal

Portugal

Produto excelente

Escolhi 5 estrelas porque realmente o produto é fenomenal. Fácil utilização e eficaz na tarefa. 200% satisfeita e recomendo a toda a gente este produto.

Pontos positivos

Mais rápido, mais eficaz, passa melhor a roupa.

Pontos negativos

Pesado

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15/07/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Precisava de um ferro leve por motivos de saúde e este é o mais leve, passa com muita eficácia e rapidez.

Pontos positivos

ajusta a temperatura ao tecido, não queima, é leve

Pontos negativos

não tem

Sim, recomendo este produto

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