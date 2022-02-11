Para alguém que gosta de passar a ferro, sinto que esta tarefa se torna ainda mais gratificante com o PerfectCare Elite GC9635/20. De facto, a sua leveza e a facilidade com que desliza ao longo da peça permite engomar sem grande esforço. Outro aspeto positivo é a facilidade em remover os vincos – mesmo os mais acentuados desaparecem ao fim de poucos segundos. Além disso, outro fator com relevância é a sua incrível funcionalidade de adaptação de temperatura consoante a peça que está a ser manuseada. Seguidamente, é importante mencionar a enorme quantidade de vapor que é libertada, o que permite um engomar mais descomplicado. Todos estes fatores contribuem para uma experiência confortável e sem grandes preocupações, o que é de valorizar no dia-a-dia. A nível da sustentabilidade, considero que este ferro preenche os meus requisitos. Por um lado, a poupança de energia e de água (através do modo Eco), sem reduzir a sua qualidade de desempenho, e a desativação automática, que me leva a sentir uma enorme segurança, em caso de esquecimento de desligar o aparelho, por exemplo, e, ainda, pela cessação de consumo de recursos ao fim de pouco tempo de inutilização. Dando continuidade ao tema da segurança, o facto de poder deixar a base quente em cima da tábua é, também, algo que me agrada bastante, assim como a facilidade com que se pode transportar o ferro sem medo que caia e que se danifique. Para uma pessoa jovem, a vantagem de poder passar na vertical facilita muito o dia-a-dia. Por vezes, temos peças que não precisam de ser lavadas e é necessário apenas remover alguns vincos. Esta utilidade é uma mais-valia nesse sentido e permite-nos ainda poupar recursos hídricos, uma vez que ajuda a reduzir o número de lavagens da roupa. No que toca ao seu grande depósito de água (1,8l), acho que é uma vantagem para quem passa grandes quantidades de roupa. No entanto, torna-se um descanso não ter de estar constantemente a enchê-lo. De uma maneira geral, fiquei muito satisfeita com o PerfectCare Elite GC9635/20. Enquanto jovem que sou, os ferros com caldeira nunca me atraíram muito – pelo espaço que ocupam e por achar que seria apenas indicado para quem passa grandes quantidades de roupa. No entanto, fiquei encantada com esta experiência e com os resultados surpreendentemente bons – o ferro permite um engomar extremamente fácil e com uma rapidez que nos ajuda a poupar tempo no dia-a-dia.