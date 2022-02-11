Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Jato de vapor até 600 g
Depósito de água amovível de 1,8 L
Tecnologia OptimalTemp
Vapor automático e silencioso
O vapor forte e contínuo vence até os tecidos mais grossos com toda a facilidade. Veja os vincos persistentes a derreter com um jato de super vapor extra apenas onde é necessário. Este vapor extra é ideal para usar o vapor vertical para arejar as roupas e cortinas.
O depósito transparente de 1,8 litros proporciona-lhe até 2 horas de utilização contínua. Quando o depósito de água estiver vazio, será avisado por uma luz indicadora e poderá reabastecer facilmente a qualquer altura colocando a grande abertura de enchimento sob a torneira.
Engome tudo, desde calças de ganga até seda, sem precisar de ajustar a temperatura. Graças à função OptimalTEMP, não são necessários botões nem reguladores. Por isso, não há necessidade de dividir a roupa previamente, nem de aguardar que o ferro aqueça e arrefeça. Está pronto para qualquer tecido, em qualquer altura
Prémios
4.8
de 5
181
Críticas
95%
recomendam este produto
JKHZ
11/02/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelente funcionamento
Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.
Pontos positivos
Qualidade
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
19/01/2022
Portugal
Parte da promoção
Produto excelente
Escolhi 5 estrelas porque realmente o produto é fenomenal. Fácil utilização e eficaz na tarefa. 200% satisfeita e recomendo a toda a gente este produto.
Pontos positivos
Mais rápido, mais eficaz, passa melhor a roupa.
Pontos negativos
Pesado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
15/07/2021
Portugal
Excelente produto
Precisava de um ferro leve por motivos de saúde e este é o mais leve, passa com muita eficácia e rapidez.
Pontos positivos
ajusta a temperatura ao tecido, não queima, é leve
Pontos negativos
não tem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9635/20 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Elite GC9635/20 Ferro com gerador de vapor