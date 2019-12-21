ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
  • APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*

Descontinuado

Hairclipper series 3000Aparador

HC3420/15

4
| (114) Críticas | 82% recomendam este produto
APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*
O APARADOR DE CABELO série 3000 foi construído para durar e concebido para um bom desempenho. O elemento de corte inovador, as lâminas de aço inoxidável e o pente ajustável foram concebidos para lhe proporcionar sempre um corte rápido e preciso.
Ver todos os benefícios

com tecnologia DualCut para um corte mais rápido e preciso

APARADOR DE CABELO série 3000 - corta até 2x mais rápido*

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 13 regulações de comprimento

  • 60 min. autonomia sem fios/8 h carreg.

Elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida

Elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida

Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo com a nossa tecnologia avançada DualCut, que combina um elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida. O elemento de corte inovador foi concebido para proporcionar sempre um bom desempenho, cortando o cabelo com o dobro da rapidez dos aparadores Philips normais.*

Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo

Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo.

Fácil de seleccionar e bloquear em 13 regulações de comprimento: 0,5 a 23 mm

Fácil de seleccionar e bloquear em 13 regulações de comprimento: 0,5 a 23 mm

Basta seleccionar e bloquear o comprimento que pretende com o pente ajustável que oferece 12 regulações de comprimento de 1 mm a 23 mm, com exactamente 2 mm entre cada comprimento. Ou pode utilizá-lo sem o pente para um corte rente de 0,5 mm.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

114

Críticas

82%

recomendam este produto

21/12/2019

Portugal

Portugal

Comprador verificado

pratica e eficaz,simples de utilizar!...

recomendo a todos que queiram um produto pratico eeficaz!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper

31/01/2017

España

España

Perfecta

Funciona a la perfección para un uso normal. Muy fácil de limpiar después de usarlo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

02/10/2016

España

España

Eficiente

Tiene un funcionamiento óptimo para uso no profesional, potencia mas que suficiente para el habitual corte ocasional.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Em comparação com o seu antecessor da Philips