Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Lâminas em aço inoxidável
13 regulações de comprimento
60 min. autonomia sem fios/8 h carreg.
Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo com a nossa tecnologia avançada DualCut, que combina um elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida. O elemento de corte inovador foi concebido para proporcionar sempre um bom desempenho, cortando o cabelo com o dobro da rapidez dos aparadores Philips normais.*
Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo.
Basta seleccionar e bloquear o comprimento que pretende com o pente ajustável que oferece 12 regulações de comprimento de 1 mm a 23 mm, com exactamente 2 mm entre cada comprimento. Ou pode utilizá-lo sem o pente para um corte rente de 0,5 mm.
4.0
de 5
114
Críticas
82%
recomendam este produto
kotapotas
21/12/2019
Portugal
Comprador verificado
pratica e eficaz,simples de utilizar!...
recomendo a todos que queiram um produto pratico eeficaz!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hair clipper
Ajtl
31/01/2017
España
Perfecta
Funciona a la perfección para un uso normal. Muy fácil de limpiar después de usarlo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
CurroZ
02/10/2016
España
Eficiente
Tiene un funcionamiento óptimo para uso no profesional, potencia mas que suficiente para el habitual corte ocasional.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3420/15 Cortapelos
Em comparação com o seu antecessor da Philips