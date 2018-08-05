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Descontinuado

Hairclipper series 5000Aparador

HC5440/80

3.8
| (98) Críticas
APARADOR DE CABELO série 5000 - corta até 2x mais rápido*
O APARADOR DE CABELO série 5000 foi construído para durar e concebido para um bom desempenho. O elemento de corte inovador, as lâminas de aço inoxidável e os pentes ajustáveis para barba e cabelo foram concebidos para lhe proporcionar sempre um corte rápido e preciso.
Ver todos os benefícios

com tecnologia DualCut para um corte mais rápido e preciso

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  • Lâminas em aço inoxidável

  • 24 regulações de comprimento

  • 75 min. autonomia sem fios/8 h carreg.

  • Pente de barba ajustável e estojo

Elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida

Elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida

Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo com a nossa tecnologia avançada DualCut, que combina um elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida. O elemento de corte inovador foi concebido para proporcionar um corte de cabelo com o dobro da rapidez dos aparadores Philips normais, com a confiança extra proporcionada pela protecção resistente para uma durabilidade máxima.*

Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo

Lâminas em aço auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo.

Fácil de seleccionar e bloquear em 24 regulações de comprimento: 0,5 a 23 mm

Fácil de seleccionar e bloquear em 24 regulações de comprimento: 0,5 a 23 mm

Utilize a roda de aumentar e diminuir o comprimento para seleccionar e bloquear a regulação de comprimento pretendida, com 23 regulações de comprimento de 1 mm a 23 mm, com exactamente 1 mm de intervalo entre cada comprimento. Também pode utilizá-lo sem pente para um corte rente de 0,5 mm.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

98

Críticas

05/08/2018

Portugal

Portugal

Vou deixar de gastar dinheiro em barbeiro

Quando comprei esta máquina tinha na idéia aparar a barba e eventualmente testar também o corte de cabelo. Pois passou na distinção pois como gosto de utilizar o cabelo curto consigo cortar em casa. Consigo também manter a barba no comprimento que eu desejar com as cabeças de corte que a máquina tem. O produto é de fácil manuseamento, ergonómico e facilita ter apenas uma cabeça ajustável.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper

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11/07/2018

Portugal

Portugal

Recomendo

A máquina é bastante robusta e fácil de utilizar. A bateria muito boa.

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06/07/2018

Portugal

Portugal

Impecável.

Máquina muito boa, impecável no manuseamento e no corte, de fácil limpeza. A caixa que acompanha o produto é muito boa para a protecção, conservação e estima da máquina.

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