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Descontinuado
HC5440/80
Lâminas em aço inoxidável
24 regulações de comprimento
75 min. autonomia sem fios/8 h carreg.
Pente de barba ajustável e estojo
Modele rapidamente qualquer tipo de cabelo com a nossa tecnologia avançada DualCut, que combina um elemento de corte duplamente afiado com fricção reduzida. O elemento de corte inovador foi concebido para proporcionar um corte de cabelo com o dobro da rapidez dos aparadores Philips normais, com a confiança extra proporcionada pela protecção resistente para uma durabilidade máxima.*
Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis para se manterem afiadas durante muito tempo.
Utilize a roda de aumentar e diminuir o comprimento para seleccionar e bloquear a regulação de comprimento pretendida, com 23 regulações de comprimento de 1 mm a 23 mm, com exactamente 1 mm de intervalo entre cada comprimento. Também pode utilizá-lo sem pente para um corte rente de 0,5 mm.
3.8
de 5
98
Críticas
JMartins
05/08/2018
Portugal
Vou deixar de gastar dinheiro em barbeiro
Quando comprei esta máquina tinha na idéia aparar a barba e eventualmente testar também o corte de cabelo. Pois passou na distinção pois como gosto de utilizar o cabelo curto consigo cortar em casa. Consigo também manter a barba no comprimento que eu desejar com as cabeças de corte que a máquina tem. O produto é de fácil manuseamento, ergonómico e facilita ter apenas uma cabeça ajustável.
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Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hair clipper
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rjrodrigues
11/07/2018
Portugal
Recomendo
A máquina é bastante robusta e fácil de utilizar. A bateria muito boa.
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Humberto
06/07/2018
Portugal
Impecável.
Máquina muito boa, impecável no manuseamento e no corte, de fácil limpeza. A caixa que acompanha o produto é muito boa para a protecção, conservação e estima da máquina.
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Em comparação com o seu antecessor da Philips