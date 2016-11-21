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Descontinuado

Philips Saeco PoemiaMáquina de café manual

HD8323/01

3.2

| (120) Críticas

Expresso italiano autêntico todos os dias

A máquina de café manual Saeco proporciona aos entusiastas da preparação tradicional tudo o que é necessário para um expresso diário perfeito. O filtro pressurizado para creme patenteado garante um creme delicioso e duradouro, em cada utilização.

Ver todos os benefícios

Com filtro para creme

Expresso italiano autêntico todos os dias

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Preto

Suporte do filtro para creme

Suporte do filtro para creme

O filtro especial para creme assegura um creme delicioso e duradouro – independentemente da mistura de café que escolher.

Adequada para café moído e pastilhas

Adequada para café moído e pastilhas

Para a sua conveniência, pode escolher entre café moído e pastilhas

Bomba de 15 bares

Bomba de 15 bares

A alta pressão garante a extracção total do aroma do café moído

Especificações técnicas

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Críticas

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3.2

de 5

120

Críticas

21/11/2016

España

España

Magnífico café.

Después de dos años con la cafetera he descubierto, por un descuido, que para que haga un buen café hay que esperar unos diez minutos tras encenderse la luz verde de preparada. Hay una diferencia sustancial. Debieran advertirlo en las instrucciones. El diseño está regular. El botón de encendido está detrás y es de difícil acceso. Y la rejilla para poner las tazas es muy difícil de limpiar. Debe de ser la cuarta cafetera de este tipo que tengo y la diferencia del café que hace es considerable. Sin duda, el mejor.

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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso manual Poemia HD8323/31

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11/04/2015

España

España

Comprador verificado

Economía y sencillez

Es un producto compacto, muy fácil de usar. Calienta rápido, es limpia, podemos moler el café al momento si tenemos un molinillo y tenemos el café perfecto. La volvería a comprar otra vez.

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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso manual Poemia HD8323/12

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26/07/2014

España

España

Hace un buen café cremoso

Hay que realizar varias pruebas hasta que se encuentra la cantidad exacta de café y el punto de molido (o utilizar monodosis E.S.E.) Mi experiencia son 7 g y molido fino. Si no aciertas el café saldrá lento, goteando y sin crema. Una vez conseguido el café es excelente. La "ergonomía en el uso diario" que se cita en la publicidad no ha tenido en cuenta la incomodidad del interruptor en la parte trasera, que normalmente está pegada a la pared. Muy buena relación calidad/precio.

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