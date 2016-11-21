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Descontinuado
HD8323/01
Expresso italiano autêntico todos os dias
A máquina de café manual Saeco proporciona aos entusiastas da preparação tradicional tudo o que é necessário para um expresso diário perfeito. O filtro pressurizado para creme patenteado garante um creme delicioso e duradouro, em cada utilização.
Acessório p/ espuma de leite clássico
Preto
O filtro especial para creme assegura um creme delicioso e duradouro – independentemente da mistura de café que escolher.
Para a sua conveniência, pode escolher entre café moído e pastilhas
A alta pressão garante a extracção total do aroma do café moído
3.2
de 5
120
Críticas
Vigulero
21/11/2016
España
Magnífico café.
Después de dos años con la cafetera he descubierto, por un descuido, que para que haga un buen café hay que esperar unos diez minutos tras encenderse la luz verde de preparada. Hay una diferencia sustancial. Debieran advertirlo en las instrucciones. El diseño está regular. El botón de encendido está detrás y es de difícil acceso. Y la rejilla para poner las tazas es muy difícil de limpiar. Debe de ser la cuarta cafetera de este tipo que tengo y la diferencia del café que hace es considerable. Sin duda, el mejor.
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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso manual Poemia HD8323/31
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pecosete1976
11/04/2015
España
Comprador verificado
Economía y sencillez
Es un producto compacto, muy fácil de usar. Calienta rápido, es limpia, podemos moler el café al momento si tenemos un molinillo y tenemos el café perfecto. La volvería a comprar otra vez.
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Cuchares
26/07/2014
España
Hace un buen café cremoso
Hay que realizar varias pruebas hasta que se encuentra la cantidad exacta de café y el punto de molido (o utilizar monodosis E.S.E.) Mi experiencia son 7 g y molido fino. Si no aciertas el café saldrá lento, goteando y sin crema. Una vez conseguido el café es excelente. La "ergonomía en el uso diario" que se cita en la publicidad no ha tenido en cuenta la incomodidad del interruptor en la parte trasera, que normalmente está pegada a la pared. Muy buena relación calidad/precio.
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