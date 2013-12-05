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Descontinuado
HD8325/01
Expresso italiano autêntico todos os dias
A máquina de café manual Saeco proporciona aos entusiastas da preparação tradicional tudo o que é necessário para um expresso perfeito, todos os dias. O filtro para creme patenteado garante um creme delicioso e duradouro, em cada utilização.
Class
O filtro especial para creme assegura um creme delicioso e duradouro – independentemente da mistura de café que escolher.
Para a sua conveniência, pode escolher entre café moído e pastilhas
A alta pressão garante a extracção total do aroma do café moído
3.6
de 5
43
Críticas
PaTRii
05/12/2013
España
Buena compra
Hola! Yo le regale a mi novio este modelo de cafetera hace unos meses, ya que estaba obsesionado con tener una cafetera de carga y la verdad esque acerté ! Estamos muy contentos con los resultados ;)
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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso manual Poemia HD8325/71
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Gnoqui
24/10/2012
España
Ideal para hogar u oficina
Más que satisfecho con el resultado, cafés espumosos y exquisitos. Placer!!
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estellelidy
10/06/2015
France
en tout point excellente
Je ne sais plus depuis combien de temps je la possède, je dirais Noel 2012 ; mais j'en suis à tout point satisfaite. Au niveau de l'utilisation, comme toute cafetière à percolateur, il y a le manche à visser avec le café dedans :-) ... après plusieurs années d'utilisation il est toujours aussi performant. Le café coule toujours aussi bien et ne déborde jamais. Il y a une sorte de système pneumatique qui permet de serrer correctement le manche ; ni trop ni trop peu, c'est la première fois que j'en vois un qui fonctionne de la sorte, les précédents fonctionnaient comme une vis et c'était pas top, ou on serrait de trop ou pas assez et tout débordait ! c'est un plus indéniable. Au niveau du filtre de la cafetière là aussi je confirme son excellence ; il permet de délivrer un café de bonne tenue olfactive ! là aussi je compare à mon précédent percolateur qui délivrait un café "brulé" ! Bref, une cafetière percolateur expresso de bonne facture, d'un cout cohérent et délivrant un excellent café !
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Esta avaliação foi feita para Poemia HD8325/01 Machine espresso manuelle
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