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Descontinuado

Philips Saeco PoemiaMáquina de café manual

HD8325/01

3.6

| (43) Críticas

Expresso italiano autêntico todos os dias

A máquina de café manual Saeco proporciona aos entusiastas da preparação tradicional tudo o que é necessário para um expresso perfeito, todos os dias. O filtro para creme patenteado garante um creme delicioso e duradouro, em cada utilização.

Ver todos os benefícios

Com filtro para creme

Expresso italiano autêntico todos os dias

  • Class

Suporte do filtro para creme

Suporte do filtro para creme

O filtro especial para creme assegura um creme delicioso e duradouro – independentemente da mistura de café que escolher.

Adequada para café moído e pastilhas

Adequada para café moído e pastilhas

Para a sua conveniência, pode escolher entre café moído e pastilhas

Bomba de 15 bares

Bomba de 15 bares

A alta pressão garante a extracção total do aroma do café moído

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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3.6

de 5

43

Críticas

05/12/2013

España

España

Buena compra

Hola! Yo le regale a mi novio este modelo de cafetera hace unos meses, ya que estaba obsesionado con tener una cafetera de carga y la verdad esque acerté ! Estamos muy contentos con los resultados ;)

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Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso manual Poemia HD8325/71

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24/10/2012

España

España

Ideal para hogar u oficina

Más que satisfecho con el resultado, cafés espumosos y exquisitos. Placer!!

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10/06/2015

France

France

en tout point excellente

Je ne sais plus depuis combien de temps je la possède, je dirais Noel 2012 ; mais j'en suis à tout point satisfaite. Au niveau de l'utilisation, comme toute cafetière à percolateur, il y a le manche à visser avec le café dedans :-) ... après plusieurs années d'utilisation il est toujours aussi performant. Le café coule toujours aussi bien et ne déborde jamais. Il y a une sorte de système pneumatique qui permet de serrer correctement le manche ; ni trop ni trop peu, c'est la première fois que j'en vois un qui fonctionne de la sorte, les précédents fonctionnaient comme une vis et c'était pas top, ou on serrait de trop ou pas assez et tout débordait ! c'est un plus indéniable. Au niveau du filtre de la cafetière là aussi je confirme son excellence ; il permet de délivrer un café de bonne tenue olfactive ! là aussi je compare à mon précédent percolateur qui délivrait un café "brulé" ! Bref, une cafetière percolateur expresso de bonne facture, d'un cout cohérent et délivrant un excellent café !

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Esta avaliação foi feita para Poemia HD8325/01 Machine espresso manuelle

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