ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Philips Saeco Poemia Máquina de café manual

Descontinuado

Assistência

Philips Saeco PoemiaMáquina de café manual

HD8325/01

Philips Saeco Poemia Máquina de café manual

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

User Manual Philips Poemia Manual Espresso machine

  • PDF ficheiro, 2.1 MB
  • 13 March 2026

A máquina de café manual Saeco proporciona aos entusiastas da preparação tradicional tudo o que é necessário para um expresso perfeito, todos os dias. O filtro para creme patenteado garante um creme delicioso e duradouro, em cada utilização.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026