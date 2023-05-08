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Comida deliciosa com até 90% menos de gordura!*
A primeira Airfryer da Philips em que pode ver os alimentos a cozinhar! Desfrute de alimentos saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior com até 90% menos de gordura, graças à tecnologia RapidAir. Transfira a aplicação HomeID para descobrir receitas saborosas.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Graças ao design de janela transparente, pode verificar o resultado da cozedura a qualquer momento e ver os seus ingredientes favoritos transformar-se em comida deliciosa.
A Airfryer da Philips abre um mundo de possibilidades: fritar, cozer, grelhar, assar, desidratar, torrar, descongelar, reaquecer e muito mais.
A tecnologia RapidAir, com o seu design exclusivo em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado.
Receba recomendações de receitas diárias que se adaptam às preferências da sua família. Quanto mais utilizar a HomeID, melhor poderá adaptar ideias de receitas deliciosas às suas necessidades. Deixe-se inspirar por outros cozinheiros e siga pessoas com gostos semelhantes***.
Descubra centenas de receitas deliciosas, rápidas e saudáveis para a sua Airfryer. As receitas da HomeID são selecionadas por especialistas em nutrição, permitindo fazer a escolha certa todos os dias.
A Philips Airfryer 3000 Series utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos na perfeição, garantindo uma textura estaladiça, com até 90% menos de gordura.*
Todas as peças amovíveis são laváveis na máquina de lavar loiça. O cesto QuickClean da Airfryer tem um revestimento antiaderente para uma limpeza fácil. Fritar com ar também significa que a sua casa ficará livre do odor das fritadeiras tradicionais.
A Philips Airfryer XL foi concebida a pensar na sua família. A capacidade de 5,6 L ajuda a preparar uma variedade de refeições, com até 4 porções de uma só vez.
Toque num botão e cozinhe. Os programas predefinidos incluem snacks congelados, batatas fritas frescas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e até vegetais grelhados.
País de Origem
Especificações técnicas
Especificações gerais
Peso e dimensões
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