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      Airfryer da série 3000 XL Janela digital

      HD9257/80

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Comida deliciosa com até 90% menos de gordura!*

      A primeira Airfryer da Philips em que pode ver os alimentos a cozinhar! Desfrute de alimentos saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior com até 90% menos de gordura, graças à tecnologia RapidAir. Transfira a aplicação HomeID para descobrir receitas saborosas.

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      Airfryer da série 3000 XL Janela digital

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      Comida deliciosa com até 90% menos de gordura!*

      Graças à tecnologia RapidAir

      • Tecnologia RapidAir
      • 5,6 L
      • Preto
      Janela de observação transparente

      Janela de observação transparente

      Graças ao design de janela transparente, pode verificar o resultado da cozedura a qualquer momento e ver os seus ingredientes favoritos transformar-se em comida deliciosa.

      Funções de preparação 13 em 1

      Funções de preparação 13 em 1

      A Airfryer da Philips abre um mundo de possibilidades: fritar, cozer, grelhar, assar, desidratar, torrar, descongelar, reaquecer e muito mais.

      Tecnologia RapidAir

      Tecnologia RapidAir

      A tecnologia RapidAir, com o seu design exclusivo em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado.

      Receitas personalizadas de acordo com as suas preferências

      Receitas personalizadas de acordo com as suas preferências

      Receba recomendações de receitas diárias que se adaptam às preferências da sua família. Quanto mais utilizar a HomeID, melhor poderá adaptar ideias de receitas deliciosas às suas necessidades. Deixe-se inspirar por outros cozinheiros e siga pessoas com gostos semelhantes***.

      Receitas saborosas para a Airfryer para uma vida saudável

      Receitas saborosas para a Airfryer para uma vida saudável

      Descubra centenas de receitas deliciosas, rápidas e saudáveis para a sua Airfryer. As receitas da HomeID são selecionadas por especialistas em nutrição, permitindo fazer a escolha certa todos os dias.

      Frite com até 90% menos de gordura*

      Frite com até 90% menos de gordura*

      A Philips Airfryer 3000 Series utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos na perfeição, garantindo uma textura estaladiça, com até 90% menos de gordura.*

      Recipiente único fácil de limpar com um design interior suave.

      Recipiente único fácil de limpar com um design interior suave.

      Todas as peças amovíveis são laváveis na máquina de lavar loiça. O cesto QuickClean da Airfryer tem um revestimento antiaderente para uma limpeza fácil. Fritar com ar também significa que a sua casa ficará livre do odor das fritadeiras tradicionais.

      Tamanho XL. Para toda a família

      Tamanho XL. Para toda a família

      A Philips Airfryer XL foi concebida a pensar na sua família. A capacidade de 5,6 L ajuda a preparar uma variedade de refeições, com até 4 porções de uma só vez.

      Ecrã tátil com 7 predefinições

      Ecrã tátil com 7 predefinições

      Toque num botão e cozinhe. Os programas predefinidos incluem snacks congelados, batatas fritas frescas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e até vegetais grelhados.

      Especificações técnicas

      • País de Origem

        Produzido:
        China

      • Especificações técnicas

        Potência
        1700 W
        Voltagem
        220-240 V/220-230 V
        Frequência
        50 Hz-60 Hz
        Número na embalagem
        1
        Produto com bateria
        Não

      • Especificações gerais

        Material principal
        Plástico
        Material secundário
        Metal
        Capacidade
        5,6 L
        Tampa transparente
        Não
        Interface
        Digital
        Comprimento do cabo de alimentação
        0,8 m
        Função manter quente
        Sim
        Programas
        7 predefinições
        Número de cestos
        1
        Cesto amovível
        Sim
        Temporizador
        Sim
        Telecomando
        Não
        Ligação à Internet
        Não
        Tecnologia
        Tecnologia Rapid Air
        Interruptor ligar/desligar integrado
        Sim
        Desativação automática
        Sim
        Termóstato regulável
        Sim
        Luz de alimentação
        Sim
        Pegas de toque frio
        Sim
        Lavável na máquina de lavar loiça
        Sim
        Indicador de temperatura
        Sim
        Estrutura de parede fria
        Sim
        Temperatura máxima (°C)
        200
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        Revestimento antiaderente
        Sim
        Garantia
        2
        Cesto único ou duplo
        Cesto único
        Conetividade
        Não conetada

      • Peso e dimensões

        Comprimento do produto
        392 mm*284 mm*299 mm
        Largura do produto
        284 mm
        Altura do produto
        299 mm
        Peso do produto
        5,05 kg
        Dimensões do produto
        392 mm*284 mm*299 mm
        Peso da embalagem
        6,1 kg

      Badge-D2C

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      Críticas

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      • Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional.
      • *Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok.
      • **Apenas disponível em países com uma comunidade HomeID.

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