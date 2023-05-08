Comida deliciosa com até 90% menos de gordura!*

A primeira Airfryer da Philips em que pode ver os alimentos a cozinhar! Desfrute de alimentos saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior com até 90% menos de gordura, graças à tecnologia RapidAir. Transfira a aplicação HomeID para descobrir receitas saborosas.