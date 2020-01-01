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Descontinuado
HD9621/90
TurboStar
Fritadeira de baixo teor de gordura
Preto, 1425 W, 0,8 kg
Graças à tecnologia TurboStar da Philips, todos os alimentos são expostos a este calor constante e circulante e são cozinhados simultaneamente. O resultado são alimentos uniformemente fritos – sem necessidade de virar – mesmo quando os alimentos estão empilhados. Além do fluxo de ar aquecido, o calor direto potente vindo de cima torna rapidamente os alimentos estaladiços para resultados deliciosos e dourados. "Estaladiço por fora, tenro por dentro"
A aplicação Philips Airfryer é gratuita e está repleta de receitas deliciosas e instruções de preparação passo-a-passo fáceis de seguir. Inspire-se com lanches ou refeições rápidas e saudáveis para ocasiões especiais.
A Airfryer da Philips está pronta a usar. Mais rápida durante todo o processo do início ao fim, marca a utilização diária como a sua prioridade ao longo de todo o processo de preparação.
3.8
de 5
4
Críticas
Dri15
01/01/2020
Portugal
Comprador verificado
O produto é extremamente prático e muito eficiente
Recomendaria a um famoliar e a um amigo que trabalham diretamente com cozinha
Pontos positivos
Ganho de tempo e saúde.
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9621/90 Airfryer
Sim, recomendo este produto
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Claudia
30/06/2017
Portugal
Saudável e prático
[Employee of philipsglobal] Produto de fácil utilização, bastante saudável pois não tem quase óleo nenhum. Fácil limpeza.
Sim, recomendo este produto
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Mel50
30/05/2017
Portugal
Este produto tem um bom desempenho
Produto bom, óptimo desempenho, com um design excelente, grande facilidade no seu manuseamento, bem como na sua limpeza. No entanto e muito embora nas especificações apareça como possuindo interruptor de ligar/desligar, o mesmo não existe, o que impossibilita desligar o aparelho antes da desactivação automática, a menos que se retire a ficha de ligação, o que me parece não ser o mais correcto.
Sim, recomendo este produto
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Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional.
medido vs Airfryer sem TurboStar com batatas fritas congeladas, avaliado quanto ao dourado e cozedura
Em comparação com Airfryer da colecção Viva da Philips, capacidade total acomoda 800 gr de batatas fritas