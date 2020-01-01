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  • Batatas fritas deliciosas com até 80% menos gordura*
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Descontinuado

Coleção VivaAirfryer

HD9621/90

3.8
| (4) Críticas
Batatas fritas deliciosas com até 80% menos gordura*
Com a exclusiva tecnologia TurboStar da Philips pode fritar alimentos usando o mínimo de óleo e preparar pratos deliciosos e uniformemente cozinhados. Não é necessário pré-aquecer e com o novo design compacto pode ainda cozinhar grandes quantidades de alimentos.
Ver todos os benefícios

Graças à tecnologia TurboStar patenteada

Batatas fritas deliciosas com até 80% menos gordura*

  • TurboStar

  • Fritadeira de baixo teor de gordura

  • Preto, 1425 W, 0,8 kg

Pratos deliciosos: tenros por dentro, estaladiços por fora

Pratos deliciosos: tenros por dentro, estaladiços por fora

Graças à tecnologia TurboStar da Philips, todos os alimentos são expostos a este calor constante e circulante e são cozinhados simultaneamente. O resultado são alimentos uniformemente fritos – sem necessidade de virar – mesmo quando os alimentos estão empilhados. Além do fluxo de ar aquecido, o calor direto potente vindo de cima torna rapidamente os alimentos estaladiços para resultados deliciosos e dourados. "Estaladiço por fora, tenro por dentro"

Mais de 200 receitas na aplicação e folheto de receitas gratuito incluído

Mais de 200 receitas na aplicação e folheto de receitas gratuito incluído

A aplicação Philips Airfryer é gratuita e está repleta de receitas deliciosas e instruções de preparação passo-a-passo fáceis de seguir. Inspire-se com lanches ou refeições rápidas e saudáveis para ocasiões especiais.

Alimentos saborosos em menos tempo: não necessita de pré-aquecimento

Alimentos saborosos em menos tempo: não necessita de pré-aquecimento

A Airfryer da Philips está pronta a usar. Mais rápida durante todo o processo do início ao fim, marca a utilização diária como a sua prioridade ao longo de todo o processo de preparação.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

4

Críticas

3
2

01/01/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto é extremamente prático e muito eficiente

Recomendaria a um famoliar e a um amigo que trabalham diretamente com cozinha

Pontos positivos

Ganho de tempo e saúde.

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9621/90 Airfryer

Sim, recomendo este produto

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30/06/2017

Portugal

Portugal

Saudável e prático

[Employee of philipsglobal] Produto de fácil utilização, bastante saudável pois não tem quase óleo nenhum. Fácil limpeza.

Sim, recomendo este produto

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30/05/2017

Portugal

Portugal

Este produto tem um bom desempenho

Produto bom, óptimo desempenho, com um design excelente, grande facilidade no seu manuseamento, bem como na sua limpeza. No entanto e muito embora nas especificações apareça como possuindo interruptor de ligar/desligar, o mesmo não existe, o que impossibilita desligar o aparelho antes da desactivação automática, a menos que se retire a ficha de ligação, o que me parece não ser o mais correcto.

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Avisos legais

  1. Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional.

  2. medido vs Airfryer sem TurboStar com batatas fritas congeladas, avaliado quanto ao dourado e cozedura

  3. Em comparação com Airfryer da colecção Viva da Philips, capacidade total acomoda 800 gr de batatas fritas