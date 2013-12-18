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  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
  • Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante

Descontinuado

DryCare PrestigeSecador

HP8260/00

4.2
| (29) Críticas | 93% recomendam este produto
Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante
O secador de cabelo ProCare da Philips protege o cabelo contra aquecimentos excessivos com a tecnologia EHD™ avançada. A saída de ar de design exclusivo espalha o calor pelo cabelo de forma mais suave e evita as temperaturas que danificam o cabelo e o couro cabeludo.
Ver todos os benefícios

Secador de cabelo para cuidado máximo

Mais protecção para um cabelo saudável e brilhante

  • Distribuição uniforme do calor

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Difusor de volume

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

O tratamento iónico permite uma secagem antiestética. Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo macio e sem frisado com um brilho maravilhoso.

Mais cuidado com elementos cerâmicos, que fornecem calor por infravermelhos

Mais cuidado com elementos cerâmicos, que fornecem calor por infravermelhos

O elemento cerâmico emite calor por infravermelhos, que é delicado e ajuda a secar o seu cabelo a partir de dentro, protegendo-o contra secagens excessivas, sem comprometer a velocidade e a eficácia.

Resultados perfeitos com um bico concentrador fino

Resultados perfeitos com um bico concentrador fino

Resultados perfeitos e uma aparência cuidada e brilhante com um bico concentrador fino para uma modelação precisa.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

29

Críticas

93%

recomendam este produto

1

18/12/2013

España

España

excelente

Es un producto magnífico y sus prestaciones son excelentes.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer

17/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Would recommend it

I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8260/03 Hairdryer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8260/03 Hairdryer

21/01/2016

France

France

Comprador verificado

Excellent produit

Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

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