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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Distribuição uniforme do calor
2300 W
ThermoProtect Ionic
Difusor de volume
O tratamento iónico permite uma secagem antiestética. Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo macio e sem frisado com um brilho maravilhoso.
O elemento cerâmico emite calor por infravermelhos, que é delicado e ajuda a secar o seu cabelo a partir de dentro, protegendo-o contra secagens excessivas, sem comprometer a velocidade e a eficácia.
Resultados perfeitos e uma aparência cuidada e brilhante com um bico concentrador fino para uma modelação precisa.
4.2
de 5
29
Críticas
93%
recomendam este produto
ildecar
18/12/2013
España
excelente
Es un producto magnífico y sus prestaciones son excelentes.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8260/00 Hairdryer
MissyB
17/10/2016
United Kingdom
Would recommend it
I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8260/03 Hairdryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8260/03 Hairdryer
somuch
21/01/2016
France
Comprador verificado
Excellent produit
Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux