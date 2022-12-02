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AdvancedModelador a ar

HP8657/00

3.7

| (144) Críticas

Vários penteados com cuidados adicionais

Modelador de ar avançado da Philips para penteados fáceis todos os dias. O ar quente é distribuído uniformemente pela escova, enquanto o cuidado iónico ajuda o seu cabelo a ficar mais brilhante.

Ver todos os benefícios

Vários penteados com cuidados adicionais

  • 5 acessórios de modelação

  • Distribuição uniforme do calor

  • 4x mais iões*

  • Temperatura ThermoProtect

Menos aquecimentos excessivos com a tecnologia EHD (Even Heat Distribution)

A tecnologia EHD (Even Heat Distribution) proporciona a máxima proteção contra os aquecimentos excessivos para o seu cabelo e, por isso, ajuda a mantê-lo saudável e brilhante.

Quatro vezes mais cuidado iónico*

Este modelador a ar dá uma proteção imediata ao seu cabelo com o tratamento por iões. Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas para intensificar o brilho e a luminosidade. O resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante, macio e sem frisado.

5 acessórios

Este modelador a ar inclui cinco acessórios para criar diferentes estilos, desde um visual liso natural a ondas definidas e volume na raiz.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

144

Críticas

02/12/2022

France

France

Au top!!

Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.

Pontos positivos

Poids. Rapidité

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Advanced HP8656/00 Brosse soufflante

Data de utilização 2022-11-02

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2022-11-02

07/08/2022

France

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Comprador verificado

Super produit !

La brosse soufflante possède de nombreux accessoires ce qui offre une multitude de possibilités de coiffure.

Pontos positivos

Nombreux accessoires - Utilisation facile - maniable - peu imposant

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Esta avaliação foi feita para Advanced HP8657/00 Brosse soufflante

Data de utilização 2020-08-07

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Data de utilização 2020-08-07

26/05/2020

France

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Merci Philips !

Pour ceux qui ont les cheveux afro/crépus/frisés cette brosse est parfaite ! Mes cheveux ont tendance à se recroqueviller et à créer beaucoup de nœuds quand ils sont mouillés, alors quand je fais mon shampoing je ne vous raconte pas la galère... Pour ceux qui ont mon type de cheveux et surtout ceux qui ont le problème de shrinkage, je recommande à 100% cette brosse. La brosse démêle et sèche parfaitement les cheveux. L’énorme avantage avec cette brosse c'est que vous pouvez sécher les cheveux sans forcément mettre l'option chaud, le froid suffit amplement pour sécher la mèche en quelques secondes. Aussi j'avais peur que la brosse arrache mes cheveux, mais après que j'ai séché tous mes cheveux, j'ai été surprise que la brosse n'a pas arracher mes cheveux. Avec un sèche cheveux classique et une brosse, j'avais une grosse boule de cheveux dans ma main. Il ne s'agit pas d'une brosse lissante, elle démêle les cheveux et "étire" pour faciliter le coiffage. Un dernier truc, il y a deux option ''froid et lent" et "chaud et rapide" il ne s'agit pas trop d'un inconvénient parce que le froid et lent me suffit, mais voilà je le précise quand même.

Pontos positivos

peu de perte de cheveux / gain de temps / démêlage (je peux passer mes doigts dedans sans que ça coince / la température n'a pas abimé mes cheveux / seche cheveux à emporter n'importe où / l'embout est solide bien accroché

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Advanced HP8657/00 Brosse soufflante

Data de utilização 2020-04-26

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Advanced HP8657/00 Brosse soufflante

Data de utilização 2020-04-26

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Avisos legais

  1. em comparação com o HP8656

  2. Na escova plana