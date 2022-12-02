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11
d
Dias
17
h
Horas
58
m
Minutos
19
s
Segundos
HP8657/00
Vários penteados com cuidados adicionais
Modelador de ar avançado da Philips para penteados fáceis todos os dias. O ar quente é distribuído uniformemente pela escova, enquanto o cuidado iónico ajuda o seu cabelo a ficar mais brilhante.
5 acessórios de modelação
Distribuição uniforme do calor
4x mais iões*
Temperatura ThermoProtect
A tecnologia EHD (Even Heat Distribution) proporciona a máxima proteção contra os aquecimentos excessivos para o seu cabelo e, por isso, ajuda a mantê-lo saudável e brilhante.
Este modelador a ar dá uma proteção imediata ao seu cabelo com o tratamento por iões. Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas para intensificar o brilho e a luminosidade. O resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante, macio e sem frisado.
Este modelador a ar inclui cinco acessórios para criar diferentes estilos, desde um visual liso natural a ondas definidas e volume na raiz.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.7
de 5
144
Críticas
Lilia88000
02/12/2022
France
Au top!!
Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.
Pontos positivos
Poids. Rapidité
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Data de utilização 2022-11-02
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Data de utilização 2022-11-02
Minnie8
07/08/2022
France
Comprador verificado
Super produit !
La brosse soufflante possède de nombreux accessoires ce qui offre une multitude de possibilités de coiffure.
Pontos positivos
Nombreux accessoires - Utilisation facile - maniable - peu imposant
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
Data de utilização 2020-08-07
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
Data de utilização 2020-08-07
AïdaAida
26/05/2020
France
Merci Philips !
Pour ceux qui ont les cheveux afro/crépus/frisés cette brosse est parfaite ! Mes cheveux ont tendance à se recroqueviller et à créer beaucoup de nœuds quand ils sont mouillés, alors quand je fais mon shampoing je ne vous raconte pas la galère... Pour ceux qui ont mon type de cheveux et surtout ceux qui ont le problème de shrinkage, je recommande à 100% cette brosse. La brosse démêle et sèche parfaitement les cheveux. L’énorme avantage avec cette brosse c'est que vous pouvez sécher les cheveux sans forcément mettre l'option chaud, le froid suffit amplement pour sécher la mèche en quelques secondes. Aussi j'avais peur que la brosse arrache mes cheveux, mais après que j'ai séché tous mes cheveux, j'ai été surprise que la brosse n'a pas arracher mes cheveux. Avec un sèche cheveux classique et une brosse, j'avais une grosse boule de cheveux dans ma main. Il ne s'agit pas d'une brosse lissante, elle démêle les cheveux et "étire" pour faciliter le coiffage. Un dernier truc, il y a deux option ''froid et lent" et "chaud et rapide" il ne s'agit pas trop d'un inconvénient parce que le froid et lent me suffit, mais voilà je le précise quand même.
Pontos positivos
peu de perte de cheveux / gain de temps / démêlage (je peux passer mes doigts dedans sans que ça coince / la température n'a pas abimé mes cheveux / seche cheveux à emporter n'importe où / l'embout est solide bien accroché
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Advanced HP8657/00 Brosse soufflante
Data de utilização 2020-04-26
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2020-04-26
em comparação com o HP8656
Na escova plana