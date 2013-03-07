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Regista-te e recebe £10 de desconto
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Descontinuado
S7882/54
S7885/55
S7885/63
S7886/35
S7886/55
S7886/58
S7887/35
S7887/55
S7887/63
S7882/55
Limpa e lubrifica
Fragrância fresca
A solução Jet Clean limpa e lubrifica as suas cabeças de corte.
Depois da limpeza, as cabeças de corte da sua Máquina de barbear elétrica Philips apresentam um odor, uma aparência e um desempenho como novas.
Um aroma fresco que permanecerá na sua cabeça de corte, para que possa desfrutar de um barbear fresco e limpo perfeito com a sua Máquina de barbear elétrica.
4.3
de 5
64
Críticas
90%
recomendam este produto
Fiscalista
07/03/2013
España
MAGNIFICO
Es un producto altamente recomendable para mantener limpios y engrasados los cabezales de la máquina de afeitar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean
brazochungo
22/09/2011
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
07/07/2011
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean