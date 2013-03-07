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Descontinuado

Solução de limpeza Jet Clean

HQ200/50

4.3
| (64) Críticas | 90% recomendam este produto
Mantenha um barbear perfeito
Uma máquina de barbear limpa assegura o melhor desempenho de corte. Utilize a sua solução Jet Clean HQ200/50 da Philips com o seu sistema Jet Cleaning para uma limpeza cuidada das suas cabeças de corte Philips.
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Produtos compatíveis
Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7882/54

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7885/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7885/63

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7886/35

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7886/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7886/58

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7887/35

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7887/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7887/63

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Máquina de barbear elétrica a húmido/seco

S7882/55

Para o melhor desempenho

Mantenha um barbear perfeito

  • Limpa e lubrifica

  • Fragrância fresca

Assegura o melhor desempenho de corte

A solução Jet Clean limpa e lubrifica as suas cabeças de corte.

Para uma limpeza em profundidade

Depois da limpeza, as cabeças de corte da sua Máquina de barbear elétrica Philips apresentam um odor, uma aparência e um desempenho como novas.

Deixa um aroma fresco nas suas cabeças de corte

Um aroma fresco que permanecerá na sua cabeça de corte, para que possa desfrutar de um barbear fresco e limpo perfeito com a sua Máquina de barbear elétrica.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

64

Críticas

90%

recomendam este produto

2

07/03/2013

España

España

MAGNIFICO

Es un producto altamente recomendable para mantener limpios y engrasados los cabezales de la máquina de afeitar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ200/50 Solución de limpieza Jet Clean

22/09/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

07/07/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ200/03 Solución de limpieza Jet Clean

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