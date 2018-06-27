Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
CloseCut
Compatíveis com a série HQ900
Compatíveis com HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
As lâminas CloseCut são concebidas com precisão para assegurar um barbear rente em todas as utilizações. As lâminas duradouras e auto-afiáveis não se desgastam para garantir um barbear eficiente e rápido.
4.2
de 5
36
Críticas
91%
recomendam este produto
RCorreia
27/06/2018
Portugal
Muito bom produto
Excelente produto, corresponde às características descritas pelo produtor, obtendo um excelente corte.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ56/50 cabeças de corte
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ56/50 cabeças de corte
10/01/2012
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ56/50 cabezales de afeitado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ56/50 cabezales de afeitado
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads