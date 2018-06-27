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cabeças de corte

HQ56/50

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Mantenha um barbear rente
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Mantenha um barbear rente

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Lâminas CloseCut - duradouras e auto-afiáveis para um barbear rente

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As lâminas CloseCut são concebidas com precisão para assegurar um barbear rente em todas as utilizações. As lâminas duradouras e auto-afiáveis não se desgastam para garantir um barbear eficiente e rápido.

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Críticas

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4.2

de 5

36

Críticas

91%

recomendam este produto

27/06/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto

Excelente produto, corresponde às características descritas pelo produtor, obtendo um excelente corte.

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Esta avaliação foi feita para HQ56/50 cabeças de corte

Sim, recomendo este produto

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10/01/2012

España

España

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Esta avaliação foi feita para HQ56/50 cabezales de afeitado

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03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

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Esta avaliação foi feita para Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

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