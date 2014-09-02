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Descontinuado
HQ6645/16
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear flexível e mais suave.
Posicione as lâminas de corte afiadas da sua máquina de barbear Philips mais próximas da sua pele para um corte excepcionalmente rente.
1.5
de 5
2
Críticas
nigel67
02/09/2014
United Kingdom
i have found this shaver to be very disappointing
I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
totem48
03/02/2025
Italia
dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!
Pontos positivos
leggero
Pontos negativos
non taglia
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.