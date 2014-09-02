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  • Um barbear rente
  • Um barbear rente

Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ6645/16

1.5
| (2) Críticas
Um barbear rente
A HQ6645 foi criada para oferecer um barbear rente e confortável por um preço acessível. O Reflex Action System aliado à tecnologia Super Lift & Cut garantem um barbear rente e confortável.
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Um barbear rente

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear flexível e mais suave.

Cabeças oscilantes individuais

Cabeças oscilantes individuais

Posicione as lâminas de corte afiadas da sua máquina de barbear Philips mais próximas da sua pele para um corte excepcionalmente rente.

Especificações técnicas

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Críticas

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1.5

de 5

2

Críticas

5
4
3

02/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

i have found this shaver to be very disappointing

I have used Phillips shavers a lot over the years with few problems this one however . I'm very dissatisfied with it cut and. Has poor shavecomfort

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

03/02/2025

Italia

Italia

dovete scrivere per prima cosa la sigla delle testine che monta !!!!!!

Pontos positivos

leggero

Pontos negativos

non taglia

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6645/16 Rasoio elettrico

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 