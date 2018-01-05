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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear elétrica a seco

HQ6940/16

4.1
| (55) Críticas | 87% recomendam este produto
Rente mesmo na zona do pescoço
Um barbear rente e confortável a um preço acessível. O sistema Reflex Action desta máquina de barbear Philips aliado à tecnologia Super Lift & Cut garante um barbear rente e confortável.
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Lâminas CloseCut

Rente mesmo na zona do pescoço

  • flexível e oscilante, cabeças CloseCut

  • Apenas utilização com fio

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta Máquina de barbear elétrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Cabeças de substituição

Para assegurar o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte da sua máquina de barbear Philips a cada dois anos por cabeças HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.1

de 5

55

Críticas

87%

recomendam este produto

05/01/2018

España

España

durabilidad

las cuchillas son las originales a casi 8 años!! y funcionan perfectamente, simplemente limpiar de vez en cuando con alcohol todo el sistema.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco

16/05/2012

España

España

Producto excelente y recomendable

Tiene un rendimiento excelente y una relación calidad-precio estupenda muy cómodo y con buen afeitado, no irrita y apura estupendamente.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Superb shaver

This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 