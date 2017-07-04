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  • Rente mesmo na zona do pescoço
  • Rente mesmo na zona do pescoço
  • Rente mesmo na zona do pescoço
  • Rente mesmo na zona do pescoço
  • Rente mesmo na zona do pescoço
  • Rente mesmo na zona do pescoço
  • Rente mesmo na zona do pescoço
  • Rente mesmo na zona do pescoço
  • Rente mesmo na zona do pescoço

Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica a seco

HQ6990/16

4
| (225) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

Rente mesmo na zona do pescoço
Um barbear rente e confortável a um preço acessível. O sistema flexível e oscilante aliado às lâminas Lift & Cut garantem um barbear rente e confortável.
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Lâminas Lift&Cut

Rente mesmo na zona do pescoço

  • flexível e oscilante, cabeças CloseCut

  • 35+ min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Aparador de patilhas

Lâminas Lift & Cut levantam os pêlos p/ o corte permitindo um barbear rente

O sistema de lâmina dupla Lift & Cut levanta os pêlos para um corte confortável

Flex. e oscil. p/ curvas rosto e pescoço

Flex. e oscil. p/ curvas rosto e pescoço

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave

Mais de 35 minutos de autonomia sem fios, 1 hora de carregamento

Mais de 35 minutos de autonomia sem fios, 1 hora de carregamento

Terá mais de 35 minutos de autonomia sem fios, equivalentes a cerca de 14 sessões de barbear, depois de 1 hora de carregamento. Ligue-a durante 3 minutos e terá bateria suficiente para uma sessão de barbear.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

225

Críticas

89%

recomendam este produto

04/07/2017

Portugal

Portugal

excelente

excelente produto. se a serie 5000 que adquiri agora for tão boa com a serie 3000 antiga *****

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Máquina de barbear eléctrica a seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Máquina de barbear eléctrica a seco

10/08/2019

España

España

Producto excelente por su robustez y rendimiento.

Llevo con ella más de 6 años y hace un mes le he cambiado los cabezales aprovechando una oferta en la tienda philips online. La batería sigue rindiendo bastante bien. Increible su robustez, facil limpieza y uso. La recomiendo al 100 por 100 y la seguiré usando mientras funcione.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

20/08/2017

España

España

Comprador verificado

Gran Afeitadora a buen precio

Gran máquina de afeitar eléctrica, hace muy poco ruido, se adapta perfectamente con los cabezales y puedes usarla con o sin cable gracias a su batería.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 