Descubra receitas excelentes e café acabado de preparar com a HomeID

Transfira a aplicação HomeID e descubra centenas de receitas para a sua nova liquidificadora, incluindo novas ideias para bebidas, lanches, sobremesas ou mesmo refeições completas. Optar por uma alimentação saudável nunca soube tão bem, com inovações simples, mas saborosas, dos petiscos preferidos da sua família. Desde sobremesas de chocolate mais saudáveis a pratos principais nutritivos, a HomeID tem receitas que vai adorar.