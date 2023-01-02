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      Série 7000 Liquidificadora de alta velocidade

      HR3760/10

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Inspiração interminável. Misturas mais suaves.

      A tecnologia ProBlend Ultra permite-lhe criar a melhor variedade em termos de sabor e textura e a aplicação HomeID ajuda a descobrir novas possibilidades. Desde batidos e sopas a molhos e manteigas de frutos secos, pode, desta forma, manter toda a família feliz.

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      Série 7000 Liquidificadora de alta velocidade

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      • Tecnologia ProBlend Ultra
      • Aplicação HomeID
      • Programas de seleção rápida
      Descubra receitas excelentes e café acabado de preparar com a HomeID

      Descubra receitas excelentes e café acabado de preparar com a HomeID

      Transfira a aplicação HomeID e descubra centenas de receitas para a sua nova liquidificadora, incluindo novas ideias para bebidas, lanches, sobremesas ou mesmo refeições completas. Optar por uma alimentação saudável nunca soube tão bem, com inovações simples, mas saborosas, dos petiscos preferidos da sua família. Desde sobremesas de chocolate mais saudáveis a pratos principais nutritivos, a HomeID tem receitas que vai adorar.

      Tecnologia ProBlend Ultra

      Tecnologia ProBlend Ultra

      A tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funcionalidades concebidas especificamente para funcionar em conjunto e na perfeição, proporcionando a melhor variedade de sabor e textura sempre ao seu gosto.

      Jarro ProBlend Ultra

      Jarro ProBlend Ultra

      O copo ProBlend Ultra foi concebido com nervuras únicas para guiar os ingredientes de volta para o fluxo da liquidificação.

      Motor ProBlend Ultra

      Motor ProBlend Ultra

      O motor ProBlend Ultra fornece uma potência de 1500W sólida para impulsionar a liquidificação e fazer circular todos os ingredientes uniformemente.

      Lâminas ProBlend Ultra

      Lâminas ProBlend Ultra

      As lâminas ProBlend Ultra têm um design exclusivo com uma combinação de uma lâmina serrilhada, para triturar ingredientes duros em pedaços mais pequenos e lâminas afiadas para os cortar na textura mais fina.

      Seleção imediata com os programas de seleção rápida

      Seleção imediata com os programas de seleção rápida

      Os programas de seleção rápida no monitor digital são estabelecidos com definições de tempo e velocidade para que as suas receitas favoritas estejam na ponta dos seus dedos. Estes incluem batidos, manteigas de frutos secos, sobremesas, sopas e molhos, bem como funções para triturar gelo e de limpeza.

      Limpeza sem esforço com a função de limpeza rápida

      Limpeza sem esforço com a função de limpeza rápida

      Ative a função de limpeza com uma pequena quantidade de água e detergente e desfrute de uma limpeza sem complicações, em apenas 2 minutos. A função de limpeza remove até os resíduos mais difíceis, como massas de bolos e manteigas de frutos secos.

      Peças laváveis na máquina da loiça

      Peças laváveis na máquina da loiça

      Todas as peças amovíveis podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. A lâmina ProBlend Ultra foi especialmente concebida para evitar que as partículas de alimentos fiquem presas por baixo das lâminas.

      Jarro grande com capacidade para toda a família

      Jarro grande com capacidade para toda a família

      Jarro de vidro de 2 l com capacidade efetiva de 1,8 l: para que não falte nada a ninguém.

      Copo para levar

      Copo para levar

      Dois copos Tritan transparentes e duradouros, sem BPA. Crie as suas próprias bebidas em quantidades mais pequenas em dois copos separados para levar.

      Especificações técnicas

      • Especificações gerais

        Material Principal
        Plástico
        Material secundário
        Metal
        Definições pré-programadas
        Sim
        Funções
        misturar
        Tipo de produto
        Liquidificadora
        Certificações
        NA
        Capacidade do cesto
        NA
        Capacidade do depósito de água
        NA
        Número de doses
        7
        Suporte antideslize
        Sim
        Interface
        Programa predefinido e botão rotativo
        Comprimento do cabo de alimentação
        1
        Compartimento do fio
        Sim
        Função manter quente
        NA
        Temporizador
        NA
        Tecnologia
        Tecnologia ProBlend Ultra
        Interruptor ligar/desligar integrado
        Sim
        Termóstato regulável
        NA
        Luz de alimentação
        NA
        Pegas de toque frio
        NA
        Peças laváveis na máquina da loiça
        Sim
        Temperatura mínima
        NA
        Temperatura máxima
        NA
        Indicador do nível de capacidade
        Sim
        Válvula de libertação de pressão
        NA
        Material do jarro
        Vidro
        Material da lâmina
        Aço inoxidável
        Rotações por minuto (RPM)
        22000
        Sem BPA
        Sim
        Função "Pulse"
        Sim
        Lâminas amovíveis
        Sim
        Capacidade para picar gelo
        Sim
        Capacidade para misturar ingredientes quentes
        Sim
        Livro de receitas
        NA
        Nível de ruído (normal)
        Lc = 83 dB(A)
        Nível de ruído (ligado)
        NA
        Nível de ruído (desligado)
        NA
        Ligação à Internet
        NA
        Compatibilidade com dispositivos domésticos inteligentes
        NA
        Alcance do Wi-Fi
        NA
        Garantia
         2
        Tempo de aquecimento
        NA
        Compatível com alimentos secos
        NA
        Funcionalidade de auto-limpeza
        Sim
        Declaração de conformidade da UE
        Sim

      • Especificações técnicas

        Alimentação elétrica
        1500 W
        Voltagem
        230 V
        Frequência
        50 Hz
        Número na embalagem
        1
        Produto com bateria
        NA
        Classificação de eficiência energética
        NA

      • Compatibilidade

        Acessórios incluídos 1
        Espátula
        Acessórios incluídos 2
        copo para levar
        Acessórios incluídos 3
        DFU
        Acessórios relacionados 1
        Cartão da Garantia
        Acessórios relacionados 2
        Folheto

      • Funcionalidade de segurança

        Certificação de segurança
        Sim
        Desativação automática
        Sim
        Indicador de temperatura
        NA
        Paragem automática da lâmina
        Sim
        Bloqueio de crianças
        Não

      • Peso e dimensões

        Comprimento do produto
        21,6
        Largura do produto
         16,7
        Altura do produto
        44,2
        Peso do produto
        4,53
        Comprimento da embalagem
        27
        Largura da embalagem
        28,3
        Altura da embalagem
        49
        Peso da embalagem
        6,188

      • Duração

        Ocorrência
        > 90% de materiais reciclados
        Manual do utilizador
        > 98% de papel reciclado

      • País de Origem

        Produzido:
        China

      Badge-D2C

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