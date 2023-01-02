Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
HR3760/10
Inspiração interminável. Misturas mais suaves.
A tecnologia ProBlend Ultra permite-lhe criar a melhor variedade em termos de sabor e textura e a aplicação HomeID ajuda a descobrir novas possibilidades. Desde batidos e sopas a molhos e manteigas de frutos secos, pode, desta forma, manter toda a família feliz.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Transfira a aplicação HomeID e descubra centenas de receitas para a sua nova liquidificadora, incluindo novas ideias para bebidas, lanches, sobremesas ou mesmo refeições completas. Optar por uma alimentação saudável nunca soube tão bem, com inovações simples, mas saborosas, dos petiscos preferidos da sua família. Desde sobremesas de chocolate mais saudáveis a pratos principais nutritivos, a HomeID tem receitas que vai adorar.
A tecnologia ProBlend Ultra combina 3 funcionalidades concebidas especificamente para funcionar em conjunto e na perfeição, proporcionando a melhor variedade de sabor e textura sempre ao seu gosto.
O copo ProBlend Ultra foi concebido com nervuras únicas para guiar os ingredientes de volta para o fluxo da liquidificação.
O motor ProBlend Ultra fornece uma potência de 1500W sólida para impulsionar a liquidificação e fazer circular todos os ingredientes uniformemente.
As lâminas ProBlend Ultra têm um design exclusivo com uma combinação de uma lâmina serrilhada, para triturar ingredientes duros em pedaços mais pequenos e lâminas afiadas para os cortar na textura mais fina.
Os programas de seleção rápida no monitor digital são estabelecidos com definições de tempo e velocidade para que as suas receitas favoritas estejam na ponta dos seus dedos. Estes incluem batidos, manteigas de frutos secos, sobremesas, sopas e molhos, bem como funções para triturar gelo e de limpeza.
Ative a função de limpeza com uma pequena quantidade de água e detergente e desfrute de uma limpeza sem complicações, em apenas 2 minutos. A função de limpeza remove até os resíduos mais difíceis, como massas de bolos e manteigas de frutos secos.
Todas as peças amovíveis podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. A lâmina ProBlend Ultra foi especialmente concebida para evitar que as partículas de alimentos fiquem presas por baixo das lâminas.
Jarro de vidro de 2 l com capacidade efetiva de 1,8 l: para que não falte nada a ninguém.
Dois copos Tritan transparentes e duradouros, sem BPA. Crie as suas próprias bebidas em quantidades mais pequenas em dois copos separados para levar.
Especificações gerais
Especificações técnicas
Compatibilidade
Funcionalidade de segurança
Peso e dimensões
Duração
País de Origem
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.