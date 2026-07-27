Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
HR7627/00
650W
2 velocidades + "Pulse"
Taça de 2,1 l
Acessórios para + de 15 funções
Para obter os melhores resultados, utilize a regulação de baixa velocidade (velocidade 1) para bater natas e ovos e preparar massa para pastéis e pão. A regulação de alta velocidade (velocidade 2) é adequada para picar cebola e carne, passar sopas e batidos ou triturar, fatiar, ralar ou raspar vegetais.
O novo robot de cozinha da coleção Daily da Philips está equipado com um tubo de alimentação 40% maior do que o modelo anterior HR7625, poupando o tempo necessário para pré-cortar as frutas e os legumes
Basta selecionar o disco acessório em aço inoxidável adequado para processar o seu ingrediente favorito e encaixá-lo no suporte de discos. O desempenho foi testado extensivamente para fornecer os melhores resultados ao cortar em fatias e ralar.
Críticas