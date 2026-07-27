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  • Variedade de receitas máxima, esforço mínimo
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Descontinuado

Coleção DailyRobot de cozinha

HR7627/00

Variedade de receitas máxima, esforço mínimo
Este robot de cozinha da coleção Daily da Philips tem um design compacto e inclui uma taça de 2,1 l e uma variedade de acessórios de alto desempenho. Preparar comida caseira deliciosa nunca foi tão fácil!
Ver todos os benefícios

Crie pães, bolos, bebidas caseiros e muito mais

Variedade de receitas máxima, esforço mínimo

  • 650W

  • 2 velocidades + "Pulse"

  • Taça de 2,1 l

  • Acessórios para + de 15 funções

2 níveis de velocidade e função "Pulse" para o máximo controlo

2 níveis de velocidade e função "Pulse" para o máximo controlo

Para obter os melhores resultados, utilize a regulação de baixa velocidade (velocidade 1) para bater natas e ovos e preparar massa para pastéis e pão. A regulação de alta velocidade (velocidade 2) é adequada para picar cebola e carne, passar sopas e batidos ou triturar, fatiar, ralar ou raspar vegetais.

Tubo de alimentação 40% maior (em comparação com o Philips HR7625)

Tubo de alimentação 40% maior (em comparação com o Philips HR7625)

O novo robot de cozinha da coleção Daily da Philips está equipado com um tubo de alimentação 40% maior do que o modelo anterior HR7625, poupando o tempo necessário para pré-cortar as frutas e os legumes

Discos acessórios de aço inoxidável de alto desempenho

Discos acessórios de aço inoxidável de alto desempenho

Basta selecionar o disco acessório em aço inoxidável adequado para processar o seu ingrediente favorito e encaixá-lo no suporte de discos. O desempenho foi testado extensivamente para fornecer os melhores resultados ao cortar em fatias e ralar.

Especificações técnicas

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Críticas

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