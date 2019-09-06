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Descontinuado
HTS3510/12
Obcecado pelo som
Traga o poder do cinema para sua casa! Este sistema de cinema em casa da Philips possui altifalantes potentes com tubos de graves e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição que melhoram a sua experiência de entretenimento em casa
HDMI 1080p
Um descodificador Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um descodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.
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4.0
de 5
17
Críticas
Xavike12
06/09/2019
España
Muy potente y buen sonido
Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1
balou300
15/07/2012
France
Ce produit et trés bien
Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
springers
20/07/2011
France
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes