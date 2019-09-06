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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS3510/12

4

| (17) Críticas

Obcecado pelo som

Traga o poder do cinema para sua casa! Este sistema de cinema em casa da Philips possui altifalantes potentes com tubos de graves e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição que melhoram a sua experiência de entretenimento em casa

Ver todos os benefícios

Som potente do sistema de cinema em casa com graves profundos

Obcecado pelo som

  • HDMI 1080p

Altifalantes potentes com tubos de graves para um óptimo som

Altifalantes potentes com tubos de graves para um óptimo som

Som surround Dolby Digital e Pro Logic II

Som surround Dolby Digital e Pro Logic II

Um descodificador Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um descodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

-

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

17

Críticas

2

06/09/2019

España

España

Muy potente y buen sonido

Porque lo conecto ala alimentación y parpadea , y se queda la luz fija , le doy a encender y no enciende que puede ser ? Y el fusible no es ..

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS3510 Sistema de cine en casa 5.1

15/07/2012

France

France

Ce produit et trés bien

Ce produit et trés bien pour sa qualités prix. je vous le conseille.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

20/07/2011

France

France

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS3510 Home Cinéma 5 enceintes

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