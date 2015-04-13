Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HTS3520/12
Obcecado pelo som
Traga o poder do cinema para sua casa! Altifalantes poderosos com tubos de graves e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição melhoram a sua experiência de entretenimento em casa
HDMI 1080p
Um descodificador Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um descodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.
3.8
de 5
26
Críticas
Leito28
13/04/2015
España
Comprador verificado
Muy buen rendimiento del artículo.
Excelente producto. Uso todas sus entradas y es muy facil su uso!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Rogerrbv
20/12/2011
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Falarcon
01/07/2011
España
Sonido real
Tuve la dicha de adquirir el equipo cine en casa, honestamente tiene una gran calidad de audio, puedo recomendarlo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3520 Sistema de cine en casa 5.1