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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS3551/12

4.8

| (5) Críticas | 100% recomendam este produto

Som surround cinematográfico

Traga o poder do cinema para sua casa! Altifalantes poderosos com tubos de graves duplos e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição com reprodução de discos Blu-ray aumentam o volume da sua experiência de entretenimento em casa.

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com Blu-ray

Som surround cinematográfico

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Aceda facilmente aos seus vídeos YouTube e fotografias Picasa favoritos

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Agora pode ver vídeos do YouTube e fotografias do Picasa no seu televisor. Desfrute de uma vasta colecção de vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar o seu computador. Basta assegurar-se de que o seu leitor Blu-ray ou sistema de cinema em casa está ligado à Internet - sem fios através de Wi-Fi ou com um cabo ligado ao conector LAN - e, em seguida, descontraia e desfrute do melhor do YouTube e do Picasa.

Altifalantes potentes com tubos de graves duplos para um óptimo som

Altifalantes potentes com tubos de graves duplos para um óptimo som

Altifalantes poderosos com um sistema Bass Reflex e tubos de graves duplos que melhoram as frequências mais baixas e fornecem um som sólido com graves profundos. Conseguirá ouvir o murmúrio mais baixo ou o rugido mais profundo.

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.8

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

03/01/2012

France

France

excellent

Je l'ai depuis 1 mois maintenant et j'en suis très content. Ses points fort:-super rapide au démarrage et à la reconnaissance des disques -très bonne compatibilité de formats -très bonne image blu-ray -très silencieux Ses points faibles:-image dvd bonne, mais pas extraordinaire

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10/04/2013

Nederland

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dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

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10/04/2013

Nederland

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