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Descontinuado
Som surround cinematográfico
Traga o poder do cinema para sua casa! Altifalantes poderosos com tubos de graves duplos e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição com reprodução de discos Blu-ray aumentam o volume da sua experiência de entretenimento em casa.
Blu-ray
Agora pode ver vídeos do YouTube e fotografias do Picasa no seu televisor. Desfrute de uma vasta colecção de vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar o seu computador. Basta assegurar-se de que o seu leitor Blu-ray ou sistema de cinema em casa está ligado à Internet - sem fios através de Wi-Fi ou com um cabo ligado ao conector LAN - e, em seguida, descontraia e desfrute do melhor do YouTube e do Picasa.
Altifalantes poderosos com um sistema Bass Reflex e tubos de graves duplos que melhoram as frequências mais baixas e fornecem um som sólido com graves profundos. Conseguirá ouvir o murmúrio mais baixo ou o rugido mais profundo.
O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.
4.8
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
FMichael
03/01/2012
France
excellent
Je l'ai depuis 1 mois maintenant et j'en suis très content. Ses points fort:-super rapide au démarrage et à la reconnaissance des disques -très bonne compatibilité de formats -très bonne image blu-ray -très silencieux Ses points faibles:-image dvd bonne, mais pas extraordinaire
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HTS3551 Home Cinéma 5 enceintes
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Riesje76
10/04/2013
Nederland
Comprador verificado
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
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Esta avaliação foi feita para HTS3551 5.1 home cinema
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Riesje76
10/04/2013
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Para actualizar para obter acesso ao YouTube e ao Picasa, visite www.philips.com/support
Apenas para modelos que são compatíveis com Wi-Fi, para mais detalhes, consulte a especificação do produto.