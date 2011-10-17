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Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS5580/12

3.4

| (10) Críticas

Obcecado pelo som

Este sistema totalmente digital permite um som surround excelente, proporcionando uma experiência equivalente a uma sala de cinema em sua casa. Este reproduz uma grande variedade de formatos a partir de qualquer disco, de qualquer leitor multimédia portátil e de qualquer unidade USB.

Ver todos os benefícios

Experiência verdadeiramente cinematográfica com difusão de som uniforme

Obcecado pelo som

  • Altifalantes angulares 3D

  • Reprodução Blu-ray 3D

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Blu-ray Full HD 3D para uma experiência cinematográfica 3D envolvente

Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.

Altifalantes angulares 3D distribuem o som uniformemente pela divisão

Altifalantes angulares 3D distribuem o som uniformemente pela divisão

Os altifalantes angulares 3D dispõem de diafragmas angulares que emitem som, não só para a frente, mas também lateralmente, criando uma posição de audição mais ampla para que possa desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.

Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

-

Especificações técnicas

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Críticas

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3.4

de 5

10

Críticas

2

17/10/2011

France

France

trés bon

qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?

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18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Super Klang und gute 3D-Funktion

Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.

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16/07/2012

France

France

joli produit

ce produit offre un très bon son même en basse puissance le lecteur Blu-ray offre une bonne qualité d'image ainsi quand 3D ,dommage qu'il est un peu de mal pour les mkv.sinon bon produit

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