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Descontinuado
HTS5580/12
Obcecado pelo som
Este sistema totalmente digital permite um som surround excelente, proporcionando uma experiência equivalente a uma sala de cinema em sua casa. Este reproduz uma grande variedade de formatos a partir de qualquer disco, de qualquer leitor multimédia portátil e de qualquer unidade USB.
Altifalantes angulares 3D
Reprodução Blu-ray 3D
Deixe-se encantar por filmes 3D na sua própria sala de estar com um televisor Full HD 3D. O Active 3D utiliza a última geração em ecrãs de comutação rápida para uma profundidade e realismo autênticos numa resolução HD de 1080x1920. Se vir estas imagens através de uns óculos especiais, com lentes direita e esquerda temporizadas para abrir e fechar em sincronização com as imagens alternadas, a experiência de visualização em Full HD 3D é criada no seu sistema de cinema em casa. Os lançamentos de filmes 3D em Blu-ray oferecem uma ampla selecção de conteúdos de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround descomprimido para uma experiência áudio incrivelmente real.
Os altifalantes angulares 3D dispõem de diafragmas angulares que emitem som, não só para a frente, mas também lateralmente, criando uma posição de audição mais ampla para que possa desfrutar de um som surround mais envolvente e cinematográfico.
-
3.4
de 5
10
Críticas
cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
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Esta avaliação foi feita para HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
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earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
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Esta avaliação foi feita para HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
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bidoche
16/07/2012
France
joli produit
ce produit offre un très bon son même en basse puissance le lecteur Blu-ray offre une bonne qualité d'image ainsi quand 3D ,dommage qu'il est un peu de mal pour les mkv.sinon bon produit
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