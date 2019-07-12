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Descontinuado
HTS7500/12
Desfrute do poder total do cinema em sua casa
Este sistema permite imagens e som surround de alta definição num design elegante com acabamentos em alumínio de alta qualidade. Os altifalantes emitem um som surround de alta fidelidade que lhe proporciona uma experiência cinematográfica em sua casa.
Reprodução de discos Blu-ray
O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.
O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.
Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.
3.0
de 5
25
Críticas
Toppyjazz
12/07/2019
Deutschland
Schönes Heimkino, tolles design!
Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.
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Esta avaliação foi feita para HTS7500 5.1 Home Entertainment-System
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gilden
20/05/2012
België
son performant et puissant
un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion
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Esta avaliação foi feita para HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes
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Janbussum
12/10/2011
Nederland
Perfect apparaat, goede prijs
goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht
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