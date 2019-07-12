ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Ciclo de vida do produto

Descontinuado

Cinema em casa 5.1

HTS7500/12

3

| (25) Críticas

Desfrute do poder total do cinema em sua casa

Este sistema permite imagens e som surround de alta definição num design elegante com acabamentos em alumínio de alta qualidade. Os altifalantes emitem um som surround de alta fidelidade que lhe proporciona uma experiência cinematográfica em sua casa.

Ver todos os benefícios

com reprodução de discos Blu-ray

Desfrute do poder total do cinema em sua casa

  • Reprodução de discos Blu-ray

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos

Tecnologia DoubleBASS para sons graves mais cheios e mais profundos

O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p

Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

25

Críticas

12/07/2019

Deutschland

Deutschland

Schönes Heimkino, tolles design!

Mein zweites Heimkino von Philips. Laut und video sind sehr gut.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7500 5.1 Home Entertainment-System

20/05/2012

België

België

son performant et puissant

un peu long à la mise en route (exemple 26 secondes nécessaires pour écouter la radio - c'est long) Ecran petit et mal placé, il faut s'abaisser pour pouvoir le lire sinon c'est un très bon produit - il rempli la pièce d'un son de grande qualité et sans aucune distortion

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7500 Home Cinéma 5 enceintes

12/10/2011

Nederland

Nederland

Perfect apparaat, goede prijs

goed bedieningsgemak. apparaat waarover is nagedacht

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7500 5.1 home cinema

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HTS7500 5.1 home cinema

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis